"مطارات دبي" تتوقع فترة الذروة لحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال العام الجاري

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن جهوزيتها واستعدادها الكامل لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين مع نهاية الأسبوع الجاري ووصولها لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي في "مطار دبي الدولي DXB"- أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB في الفترات بين "25 -28 مارس" الجاري و7 - 9 أبريل المقبل تزامنا مع انتهاء الفصل الدراسي والإقبال على السفر لقضاء العطلات وإجازة الربيع.

وقدم عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة مطارات دبي عددا من النصائح للمسافرين لتسهيل رحلتهم عبر مطار دبي الدولي DXB خلال هذه الفترة ...مضيفا أن هناك بعض الخطوات التي ندعو المسافرين باتباعها للسفر خلال الفترة المزدحمة بما يضمن لهم تجربة سفر سلسة وسريعة عبر "مطار دبي الدولي DXB" حيث نوصي باستخدام "مترو دبي" لتجنب الازدحام داخل المطار وعلى الطرق الخارجية. تتوفر محطات المترو في مبنى الركاب رقم 1 و3 علما بأنه تم تمديد ساعات عمل المترو لتتوافق مع رحلات الركاب الرئيسية خلال فترة الذروة سواء للمغادرة أو الوصول".

ودعا الشامسي المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما باستخدام البوابات الذكية لتخفيف وتسريع عمل إجراءات مراقبة الجوازات للمسافرين القادمين أو المغادرين أما بالنسبة للمسافرين عبر مبنى الركاب رقم 3 مع طيران الإمارات نوصيهم بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر مبكرا وقبل موعد الرحلة للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي".

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