الاتحاد للطيران تقدم نصائح وإرشادات لضمان عطلة ربيع مريحة وسلسة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد الاتحاد للطيران للترحيب بعدد كبير من الضيوف في مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع بدء عطلة الربيع، ولذا تحرص الشركة على تقديم بعض النصائح والإرشادات لضيوفها لمنحهم تجربة سفر سلسة ومريحة.

وتم رفع قيود السفر تماماً ذات الصلة بـ (كوفيد19) بالنسبة للضيوف المسافرين المملكة المتحدة والبحرين وأيرلندا، بينما يحتاج المسافرون إلى الأردن والمالديف والمملكة العربية السعودية إلى توفير نموذج إقرار صحي. ولا يطلب من المسافرين المغادرين من أبوظبي إبراز فحص كورونا إلا إذا اشترطت وجهتهم النهائية ذلك. ولا يوجد حاجة بالنسبة للمسافرين المطعمين بالكامل لإبراز فحص كورونا عند العودة إلى أبوظبي.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران: «مع رفع الكثير من قيود السفر، نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا الكرام على متن طائراتنا خلال فترة العطلات القادمة. ويسرنا أن نستضيف العائلات خلال عطلة الربيع على متن رحلاتنا ومنحهم الفرصة للتعرف على تجربة «نجومنا الصغار». وفي مطار أبوظبي الدولي، توفر الاتحاد للطيران، عبر خدمة «نجومنا الصغار» منافذ لإتمام إجراءات السفر للعائلات في مطار أبوظبي الدولي، للحد من طوابير الانتظار الطويلة لتوفر للعائلات سفرًا مريحًا وسلسًا. وأضيفت بعض اللمسات اللطيفة على المكان، حيث تم تصميم منصة صغيرة عند المنافذ ليتمكن الصغار من إلقاء نظرة متفحصة على ما يدور حولهم، وذلك إلى جانب تلك الهدايا المستوحاة من عالم وارنر براذرز أبوظبي التي تقدم على متن الطائرة. وتتضمن إرشادات السفر من الاتحاد للطيران:

- الوصول باكراً إلى المطار: يستطيع الضيوف إتمام إجراءات سفرهم عبر الإنترنت والوصول باكرًا إلى المطار لتخليص باقي الإجراءات. وخلال فترة الذروة، يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة التي تغلق قبل ساعتين من موعد المغادرة). كما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

- معتمد للسفر: بالنسبة للوجهات التي تحتوي على قيود سفر، يُرجى زيارة «إدارة حجزي» على موقع الاتحاد للطيران وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بـ (كوفيد19). ويتم إرسال الموافقة للمسافر عبر البريد الإلكتروني، بما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية كافة المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب «معتمد للسفر» عند إتمام إجراءات السفر.

- إتمام إجراءات السفر من المنزل: لتوفير المزيد من التسهيلات على تجربة السفر، أصبح بمقدور الضيوف إتمام إجراءات سفرهم من المنزل من خلال زيارة الموقع etihad.com/homecheckin حتى قبل 7 ساعات من موعد الرحلة. وتتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود على الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي. وبعد الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الأمتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

- التحقق من موعد إقلاع الرحلة ورقم المبنى: نظراً لارتفاع عدد المسافرين، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل عدد من منافذ إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية لعدد من الرحلات. ويمكن الاطلاع على آخر المستجدات بهذا الخصوص على etihad.com أو تطبيق الاتحاد للطيران.

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