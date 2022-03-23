تعيين «ميرال» للإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تعيين «ميرال»، المطور للوجهات في أبوظبي، لتتولى مسؤولية الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات، وذلك للارتقاء بالتجارب والعروض السياحية في الجزيرة، وتعزيز الوعي بها واستقطاب المزيد من الزوار إليها.

وتمتلك الدائرة و«ميرال» سجلاً حافلاً من الشراكات الناجحة القائمة على التزامهما بتحفيز نمو قطاع السياحة في الإمارة، وفقاً لرؤية أبوظبي 2030، حيث تعاونت الجهتان على تطوير منتجات وخدمات عالمية المستوى، رسمت ملامح الخريطة السياحية المفعمة بالحياة والديناميكية في الإمارة. وتسعى هذه المبادرة إلى إرساء معايير جديدة للتميز في مجال إدارة الوجهات السياحية، إذ ستعمل «ميرال» على تصميم باقة متكاملة من العروض تثري تجربة الزوار، وتفتح آفاقاً واسعة للمزيد من الازدهار السياحي في السعديات.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: تركز استراتيجيتنا على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم. وتعتبر جزيرة السعديات محوراً أساسياً ضمن مبادراتنا لتحقيق هذه الأهداف، باعتبارها ركيزة السياحة الثقافية في الإمارة، ومنارة عالمية للثقافة والفنون والإبداع. سعداء بتعيين «ميرال» لتتولى مسؤولية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات، ونتطلع إلى التعاون، للارتقاء بالعروض السياحية في منطقة السعديات الثقافية، والترحيب بالمزيد من الزوار لاستكشاف تجاربها المُلهمة. ونثق بقدرتنا على صياغة مفهوم جديد وفريد لسياحة الجزر في أبوظبي، تلبيةً لتطلعات المجتمع المحلي والزوار من جميع أنحاء العالم.

ولعبت «ميرال» دوراً مهماً في وضع الاستراتيجيات السياحية في جزيرة ياس، والتي أسهمت في دعم نمو قطاع السياحة في الإمارة، بالتزامن مع تطوير مقومات ومناطق جذب وتجارب استثنائية جديدة خارج الجزيرة، وإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تتجاوز نطاق رؤيتها. وستقوم «ميرال»، عبر شراكتها الجديدة مع الدائرة، بالبناء على هذا النموذج الناجح، واستثمار مكانة جزيرة السعديات في توفير تجارب ثقافية وفنية مميزة، لتسليط الضوء على عروضها وبرامجها، وزيادة عدد زوارها.

وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: فخورون باختيار دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي لـ«ميرال» للإدارة السياحية لجزيرة السعديات، حيث تمثل هذه الشراكة عنصراً أساسياً في إطار التزامنا بتحقيق رؤية أبوظبي 2030 الرامية لدعم التنويع الاقتصادي. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز مكانة الوجهات السياحية والترفيهية في جزيرة السعديات، فضلاً عن منتجاتها وخدماتها وتجاربها الرائعة، التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم.

وتتبنى دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي مبادرات تهدف إلى استدامة نمو العروض السياحية في المعالم الطبيعية ومنشآت الضيافة والمقاصد الترفيهية في العاصمة. ومن خلال توفير مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية تلبي اهتمامات الزوار من جميع أرجاء العالم، أصبحت جزيرة السعديات محوراً للسياحة الثقافية في العاصمة، وتسعى الشراكة الجديدة إلى تكريس هذه المكانة، والمُضي قدماً في تطوير المزيد من البرامج والعروض السياحية في الجزيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز