طيران الإمارات تُعزز خدماتها إلى ملبورن بإضافة رحلة يومية ثانية بطائرات الإيرباص A380

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن اعتزامها تعزيز خدماتها إلى ملبورن، من خلال تسيير رحلة يومية ثانية على خط دبي- ملبورن، باستخدام طائراتها الأيقونية من طراز «إيرباص A380». ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الرحلة اليومية الثانية اعتباراً من الأول من مايو المُقبل، ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تُشغلها الناقلة من دبي إلى ملبورن إلى 14 رحلة أسبوعياً.

كما سترفع الرحلة الجديدة عدد المقاعد على الرحلات اليومية التي تُشغلها طيران الإمارات بين دبي وملبورن إلى ما يتجاوز 1000 مقعد يوميا، ليصل اجمالي عدد المقاعد على الرحلات التي تُشغلها الناقلة بين مقرها العالمي في دبي وولاية «فيكتوريا» الأسترالية إلى 700,000 مقعد سنويا، بواقع 516 مقعد على كل رحلة.

وتستخدم الناقلة على هذا الخط طائرات الإيرباص A380توزيع الدرجات الثلاث (14 جناحا في الدرجة الأولى، 76 مقعداً قابلة للتحول إلى أسرة مستوية في درجة رجال الأعمال، و426 مقعداً وثيراً في الدرجة السياحية). ويُمكن للمسافرين حجز تذاكر سفرهم على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عبر تطبيق طيران الإمارات المُتاح على الهواتف الذكية أو عبر وكلاء السفر.

واعتباراً من تاريخ الأول من مايو المُقبل، ستُغادر الرحلة الإضافية دبي يومياً في تمام الساعة 10:05 صباحاً، لتصل إلى ملبورن في تمام الساعة 05:30 من صباح اليوم التالي، بينما ستُقلع رحلة العودة من ملبورن في تمام الساعة 05:15 صباحا لتصل إلى دبي في تمام الساعة 13:0 ظُهرا. وستنضم الخدمة الإضافية إلى الخدمة القائمة حالياً التي تغادر دبي يوميا في تمام الساعة 02:40 فجراً لتصل إلى ملبورن في تمام الساعة 9:50 مساء. وتُغادر رحلة العودة ملبورن في تمام الساعة 09:15 مساءً، لتصل دبي في تمام الساعة 05:15 من صباح اليوم التالي، علماً بأن كافة المواعيد المذكورة بالتوقيت المحلي.

وكانت الرحلات الجوية الدولية التي تصل إلى ولاية «فيكتوريا» قبل تفشي جائحة «كوفيد-19» تجلب لها ما يزيد عن 3,1 مليون زائر سنوياً، وتضخ في اقتصادها 8,8 مليار دولار سنويا، حيث كانت طيران الإمارات تستاثر بنقل 22% من الـ1.3 مليون زائر سنوياً والذين يصلون إلى «فيكتوريا» من بلدان أوروبية رئيسية كألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، وسويسرا، والتي أضافت إلى اقتصاد «فيكتوريا» 86 مليون دولار في عام 2019.

وقال باري براون، نائب رئيس عمليات طيران الإمارات التجارية في أستراليا: «يسرُّنا كناقلة جوية دولية تخدم استراليا على مدى ما يزيد عن ربع قرن، زيادة خدماتنا إلى ملبورن، وإضافة المزيد من المقاعد على رحلاتنا إلى عاصمة ولاية فيكتوريا، حيث تجسد رحلتنا اليومية الثانية باستخدام طائرات الإيرباص A380 التزامنا المُستمر تجاه استراليا، وحرصنا على توفير المزيد من خيارات السفر لمُسافرينا، في ظل استمرار تصاعد الطلب على السفر الدولي".

وأضاف باري براون بقوله: «قامت طيران الإمارات منذ تدشين رحلتها الأولى إلى ملبورن في عام 1996بنقل أكثر من 11 مليون مُسافر على هذه الخط الرئيسي، ويُسرنا أن نتيح للمُسافرين والشركات من فيكتوريا مواصلة التمتع بالانتشار العالمي الذي تُتيحه لهم شبكتنا واسعة النطاق».

طيران الإمارات» تعزز خدماتها إلى أستراليا

تعد استراليا ثالث أكبر وجهة تٌسير طيران الإمارات رحلات إليها باستخدام طائرات الإيرباص A380، وقد عملت الناقلة باستمرار على تعزيز التزامها بزيادة عدد رحلاتها إلى استراليا، والذي سيرتفع في مايو المُقبل إلى 42 رحلة أسبوعياً. فاعتباراً من ذلك التاريخ، ستخدم الناقلة عاصمتي ولايتي «فيكتوريا» و«نيو ساوث ويلز» برحلتين يومياً لكل منهما، فيما ستخدم عاصمة ولاية «كوينزلاند» برحلة واحدة يومياً باستخدام طائرات الإيرباص A380. كما تسير طيران الإمارات رحلات إلى «بيرث» باستخدام طائرات الـ«بوينغ 777ER-300» عريضة الهيكل، حيث ستقوم بتسيير رحلات يومية اعتباراً من الأول من مايو 2022.

وتمثل تجربة السفر على متن طائرات طيران الإمارات من طراز إيرباص A380 بمثابة تجربة رائعة تحظى بشعبية واسعة لدى المُسافرين، نظراً لاتساع ورحابة وراحة مقصورات الطائرات من هذا الطراز. وتتوسع الناقلة على نحو تدريجي في تشغيل طائراتها من هذا الطراز الأيقوني بما يتماشى مع النمو المستمر في الطلب واستصدار الموافقات اللازمة لتشغيل الرحلات. علما بأن الناقلة تستخدم طائرات الإيرباص A380 حالياً على رحلاتها المنتظمة إلى 29 وجهة مختلفة. ويُمكنم هُنا الإطلاع على المزيد من المعلومات عن الطائرات من هذا الطراز الأيقوني.

تسهيلات نوعية من طيران الإمارات

مع بدء المُسافرين من استراليا في السفر إلى الخارج مُجدّدا، مدّدت طيران الإمارات سريان سياساتها المرنة فيما يتعلق بحجوزات التذاكر حتى أغسطس 2022 في حالة تعديل خطط السفر. ويُمكن تمديد صلاحية بعض التذاكر حتى 36 شهرا في إطار التزام الناقلة بتوفير أقصى درجات المرونة للمسافرين.

ويمكن لمسافري طيران الإمارات و«كانتاس» الوصول إلى شبكة واسعة النطاق من الوجهات بفضل شراكة تبادل الرموز بين الناقلتين. فبالإضافة إلى أكثر من 120 وجهة ضمن شبكة رحلات «طيران الإمارات»، يمكن لمسافري الناقلة حاليا السفر إلى حوالي 30 وجهة إضافية من خلال هذه الشراكة، فيما يستطيع عملاء «كانتاس» السفر على رحلات طيران الإمارات إلى دبي، والوصول عبرها إلى ما يزيد عن 50 مدينة في أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وبالتزامن مع تركيز طيران الإمارات على منح مسافريها تجربة سفر فريدة تحظى بمستويات رفيعة من السلاسة والراحة والتميز، قادت الناقلة صناعة الطيران في مجال حماية صحة المُسافرين لضمان شعورهم بالأمان والثقة عندما يتخذون القرار بالسفر، حيث يحظى مُسافري طيران الإمارات بقدر كبير من الثقة والاطمئنان مع التزام الناقلة بتوفير أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل مرحلة من رحلاتهم.

وتشجع طيران الإمارات المُسافرين على مُتابعة أحدث التعليمات الحكومية بشأن سفرهم لضمان وفائهم بمتطلبات السفر في وجهاتهم النهائية. وللمزيد من المعلومات عن متطلبات الدخول إلى دبي، يُرجى زيارة الموقع الشبكي: https://www.emirates.com/au/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/

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