تحديث متطلبات دخول غير المطعمين للأماكن السياحية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تحديث متطلبات دخول فئة غير المطعمين إلى الفعاليات والأماكن السياحية والثقافية في الإمارة تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وأضافت الدائرة، في تعميم أمس حصلت «البيان» على نسخة منه، أنه يمكن للأشخاص غير المطعمين دخول هذه الأماكن شرط إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف «بي سي آر» لم يمض على استلامها أكثر من 48 ساعة وذلك بدءاً من 17 مارس الجاري.

وذكرت الدائرة أنه يتوجب على جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات، والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية الالتزام بتطبيق التعليمات، مشيرة إلى أنه سيتم تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات.

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