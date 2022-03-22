فلاي دبي تسيّر رحلات إلى وجهات مختارة من مطار آل مكتوم الدولي

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي اليوم أنها ستقوم بتشغيل رحلات إلى عدد من الوجهات المختارة من دبي وورلد سنترال (DWC) مطار آل مكتوم الدولي، من أجل توفير المزيد من خيارات السفر للركاب خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي الذي أعلنت عنه مطارات دبي. ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع التجديد خلال الفترة من 09 مايو إلى 22 يونيو المقبلين.

ستقوم فلاي دبي بتسيير رحلات إلى 34 وجهة انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي، خلال أعمال تجديد مدرج المطار لضمان انسيابية حركة المسافرين. وسيتمتع المسافرون خلال هذه الفترة في مطار آل مكتوم بجميع خدمات السفر التي توفرها فلاي دبي.

خلال هذه الفترة ستكون الرحلات إلى خمس من هذه الوجهات متاحة أيضًا من مطار دبي الدولي. وستستمر الرحلات إلى جميع وجهات فلاي دبي الأخرى في العمل من المبنيين 2 و3 في مطار دبي الدولي DXB.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «كما رأينا في عام 2019، يهدف مشروع تحسين المدرج أساساً لدعم رؤية دبي بعيدة الأمد والتي ستعزز مكانتها واحدة من مراكز الطيران الرائدة في العالم. نتطلع إلى استكمال برنامج تجديد المدرج الشمالي والتحسينات التي سيحققها في مركز تشغلينا في مطار دبي الدولي. من خلال رحلات فلاي دبي التي تعمل إلى وجهات محددة من مطار دبي ورلد سنترال، نهدف إلى تزويد مسافرينا بأكبر قدر ممكن من الخيارات للسفر عبر شبكتنا وخاصىة مع انفتاح المزيد من الدول على السفر».

ستشغل الناقلة رحلات إلى 34 وجهة على شبكة الناقلة التي تضم أكثر من 90 وجهة من مطار دبي ورلد سنترال خلال مشروع تحسين المدرج ويشمل ذلك رحلات إلى أديس أبابا والبحرين ودلهي وجدة والكويت ومومباي ومسقط والرياض. بعد الانتهاء من مشروع تحسين المدرج في 22 يونيو المقبل، ستستأنف فلاي دبي رحلاتها إلى جميع الوجهات من مطار دبي الدولي DXB.

يُنصح الركاب بالتحقق من مطارات المغادرة والوصول قبل السفر للتأكد من حصولهم على المعلومات الصحيحة. تتوفر هذه المعلومات على موقع flydubai.com، قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com وسيتم الاشارة اليها ايضا عند حجز الرحلة.

ستتواصل الناقلة مع المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة وتأثرت بهذه التغييرات لتزويدهم بمزيد من التفاصيل.

سيتمتع المسافرون من مطار دبي ورلد سنترال بمواقف مجانية للسيارات في المطار. كما ستوفر هيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA) خدمة حافلات بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم (DWC) كل 30 دقيقة.

وتشمل قائمة الوجهات التي ستعمل من مطار آل مكتوم (DWC) خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي: العلا، الاسكندرية*، أحمد أباد، اديس ابابا، دلهي، تشاتوغرام، تشيناي، البحرين، عنتيبي*، الدوحة، دكا، الدمام، كراتشي، جدة، حيدر أباد، فيصل أباد، كالكوتا، كوتشي، الخرطوم*، كاتماندو*، المدينة، لكناو، الكويت، كاليكوت، مسقط، مومباي، مولتان، مشهد*، صلالة، الرياض، كويتا، النجف، ينبع، سيالكوت.

الرحلات إلى الوجهات المميزة بعلامة النجمة متاحة من كلا المطارين دبي الدولي ودبي وورلد سنترال (DWC) خلال هذه الفترة.



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