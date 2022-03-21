«طيران الإمارات» أفضل العلامات في السياحة والسفر

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت العلامة التجارية لــ «طيران الإمارات»، قائمة أفضل العلامات التجارية في قطاع السياحة والسفر لدى المُستهلكين داخل الإمارات لعام 2022، بحسب التصنيف الصادر أمس، عن شركة «يوغوف» البريطانية لأبحاث السوق.

وأفادت نتائج التصنيف، بأن علامة «طيران الإمارات»، حصلت على 63.3 درجة، لتتصدر بها قائمة تفضيلات المستهلكين داخل الدولة في قطاع السياحة والسفر خلال العام الجاري. واستأثرت العلامات التجارية الوطنية بسبع علامات، ضمن العشر علامات الأولى على القائمة، ومنها الأربع الأولى. وجاءت علامة «الاتحاد للطيران» في المركز الثاني، برصيد 40.5 درجة، فيما نالت علامة فندق «برج العرب»، المركز الثالث برصيد 32.6 درجة، بينما حلّت علامة فندق «أتلانتس النخلة» رابعة، برصيد 28.7 درجة. ونالت العلامة التجارية لمجموعة فنادق «جميرا» المركز السادس، برصيد 25.6 درجة، وجاءت علامة فندق «قصر الإمارات» في المركز السابع، برصيد 24.6 درجة، فيما جاءت علامة مجموعة فنادق «روتانا» في المركز التاسع، برصيد 23.3 درجة.

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