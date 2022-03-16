«دناتا» تبرم شراكة مع «صن ريزورتس» لتلبية الطلب المُتزايد من المُسافرين الخليجيين على زيارة موريشيوس

المصدر: دبي- البيان

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أُعلِنَت «خدمات دناتا للتمثيل»، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، وتُعد جزءاً من مجموعة دناتا للسفريات، إبرام اتفاقية شراكة حصرية، لتمثيل مجموعة «صن ريزورتس» للمنتجعات في موريشيوس، بهدف تلبية الطلب المُتزايد على السفر إلى موريشيوس من جانب المُسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب الاتفاقية ستصبح «خدمات دناتا للتمثيل»، التي تمتلك محفظة واسعة النطاق في مجال تمثيل الفنادق والمنتجعات، الشريك التسويقي لمنتجعات «صن ريزورتس»، عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستزود المُسافرين بخدمات عامة ومُفصلة حسب الطلب، وذلك بالتزامن مع قيام موريشيوس بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة بصورة كاملة، وتصاعد أعداد السياح الخليجيين المتجهين إلى الجزيرة الساحرة.

وتحظى مجموعة «صن ريزورتس» بانتشار واسع يُغطي جزيرة موريشيوس بأكملها، حيث تشمل محفظتها 4 مُنتجعات رائعة، هي «لا بيروج»، «شوجار بيتش»، «أمبر»، و«لونج بيتش». وعلاوة على ذلك، تمتلك المجموعة أيضاً الجزيرة الترفيهية «إيل او سيرف»، التي تضم ملعب جولف يحظى بشهرة عالمية واسعة، صمّمه لاعب الغولف الألماني المعروف برنارد لانغر.

كما يحظى عُشّاق الجولف من المنطقة ونزلاء منتجعات «صن ريزورتس» طوال فترات إقاماتهم بدخول مجاني إلى 3 ملاعب رائعة للجولف، وهي «نادي إيل او سيرف للجولف»، «نادي أناهيتا للجولف»، و«نادي تامارينا للجولف».

وقال سيباستيان دوسان، نائب رئيس قسم الخدمات الأرضية العالمية وإدارة الوجهات لدى «مجموعة دناتا للسفر»: لطالما حظيت جُزُر المحيط الهندي بشعبية واسعة لدى المُسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تصاعدت هذه الشعبية بعد تفشي جائحة «كوفيد 19»، كونها تُتيح لهم مُنتجعات فاخرة في جُزُر مُنعزلة، ومع إعادة فتح حدود موريشيوس بالكامل أمام حركة السياحة، فقد شهدنا طلباً مُتزايداً من جانب المُسافرين القادمين من هذه المنطقة».

وأضاف: يسعدنا تمثيل «صن ريزورتس» خاصة أنها علامة تستقطب شرائح متنوعة من المُسافرين بما في ذلك السياح المُسافرون من رجال الأعمال، والمشاركون في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب المُسافرين الشغوفين بالرياضة، وذلك نظراً لجودة وتميز ملاعب الجولف في موريشيوس، ففي ظل تصاعد أعداد عُشّاق الجولف في دول المجلس، بسبب وفرة ملاعب الجولف عالمية المستوى في عدد من الوجهات الخليجية مثل دبي، فإننا نتوقع نمواً كبيراً في الطلب من عشاق الجولف للسفر إلى موريشوس.

وقال جويل ادواردز- تون، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في «صن ريزورتس»: في الوقت الذي واجهت فيه صناعة السياحة تقلبات مُتكررة، تمكنت «صن ريزورتس» من مواصلة النمو والمُضي قُدُماً في طريقها بثقة، ويعكس حرصنا على تعزيز تواجدنا في دول مجلس التعاون الخليجي إيماننا التام بالآفاق الكبيرة، التي تتمتع بها المنطقة لتحقيق مستقبل مزدهر.

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