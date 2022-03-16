مطارات أبوظبي تفوز بجائزة «أفضل الممارسات للحد من المخاطر»

المصدر: أبوظبي- البيان

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فازت مطارات أبوظبي بجائزة «أفضل الممارسات للحد من المخاطر»، ضمن جوائز التميز في المشتريات في الشرق الأوسط لعام 2022 من المعهد الدولي للمشتريات والتوريد «سي آي بي إس»، الذي يعد أكبر جهة متخصصة في وضع معايير الجودة والكفاءة لإدارات المشتريات وسلاسل التوريد عالمياً. تحتفل الجائزة المعترف بها عالمياً كمعيار للجودة والابتكار، بالمساهمات الاستثنائية لإدارة المشتريات في القطاعات المختلفة.

وأشاد المعهد الدولي للمشتريات والتوريد باستراتيجية المشتريات وإدارة السلامة في مطارات أبوظبي، كما سلط الضوء على الاستجابة السريعة لتدابير الصحة والسلامة. كما أشادت لجنة الحكام بالإجراءات الفائقة والسريعة، التي اتخذتها مطارات أبوظبي في ما يخص المسح الحراري، وفحص الموظفين في مقر العمل بشكل منتظم.

وقال شانون هور، نائب الرئيس الأول للعقود والمشتريات في مطارات أبوظبي: «نسعى دائماً في مطارات أبوظبي لتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة لضيوفنا، ونلتزم بأن نكون بالمقدمة في مجالات الصحة والسلامة والتكنولوجيا والابتكار».

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