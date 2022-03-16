بريطانيا تلغي قيود السفر بعد غد

المصدر: دبي ـ اليازية البدواوي

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أفاد بيان صادر من مكتب السفارة البريطانية بدبي بأن المملكة المتحدة تعتزم إلغاء جميع قيود السفر المتعلقة بفيروس «كوفيد 19» وذلك لجميع القادمين إليها اعتباراً من بعد غد 18 مارس الجاري، مع وضع خطط للطوارئ لإدارة أي متغيرات مستقبلية مقلقة.

ووفق البيان، ستزيل حكومة المملكة المتحدة قيود السفر الدولية المتبقية المتعلقة بفيروس «كوفيد 19» لكافة المسافرين الذين يصلون المملكة المتحدة اعتباراً من الساعة 4 صباحاً من يوم الجمعة 18 مارس.

وبذلك لن يحتاج أي شخص يدخل أراضي المملكة المتحدة لإجراء اختبارات «كوفيد 19» أو استكمال نموذج تحديد موقع الركاب. ولفت بيان مكتب السفارة البريطانية إلى إيقاف سعة فنادق الحجر الصحي المتبقية بالكامل اعتباراً من نهاية شهر مارس الجاري، الأمر الذي سيضع المملكة المتحدة ضمن أوائل الاقتصادات الرئيسية بالعالم التي تعمد لإنهاء جميع قواعد السفر الدولية الخاصة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى وضع خطط للطوارئ لإدارة أي متغيرات مستقبلية مقلقة.

وأعلن وزير النقل البريطاني في وقت سابق أن حكومة المملكة المتحدة ستزيل القيود المتبقية على السفر الدولي لجميع الركاب قبل عطلة عيد الفصح، لافتاً إلى أنه يمكن اعتبار الخطوة لحظة تاريخية للمسافرين وقطاع السفر والطيران.

وسيشمل رفع جميع قيود السفر؛ إزالة نموذج تحديد موقع الركاب (PLF) للوافدين إلى المملكة المتحدة، إضافةً لعدم الحاجة لكافة الاختبارات الخاصة بالركاب غير المؤهلين للتطعيم. وبالتالي، يلغي ذلك التغيير حاجة المسافرين غير المطعمين لإجراء اختبار ما قبل المغادرة واختبار اليوم الثاني بعد الوصول.

وذكر بيان السفارة البريطانية بدبي أن الخطوة الأخيرة تعبر عن القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة، على النحو المنصوص عليه في خطة التعايش مع كوفيد، ونجاح إطلاق حملات التطعيم والجرعات المعززة في المملكة المتحدة، حيث تلقى 86% من السكان جرعة ثانية كما وتلقى 67% من السكان لجرعة معززة (أو ثالثة).

وأعرب وزير النقل البريطاني غرانت شايبس، عن أن بلاده تقود العالم في إزالة جميع قيود السفر المتبقية ضد «كوفيد 19»، وأن إعلان اليوم ما هو إلا شهادة على العمل الجاد الذي بذله الجميع في بريطانيا لطرح اللقاح وحماية بعضهم البعض. معرباً عن تطلعاته لمواصلة العمل مع قطاع السفر والشركاء في جميع أنحاء العالم للحفاظ على حركة السفر الدولي.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، ساجد جاويد، إنه وبينما يتعلم العالم التعايش مع «كوفيد 19»، تتخذ بلاده المزيد من الخطوات لفتح آفاق السفر الدولي مجدداً قبل عطلة عيد الفصح. مشيراً إلى مواصلة مراقبة المتغيرات الجديدة المحتملة وتتبعها، والاحتفاظ باحتياطي من التدابير، التي يمكن نشرها بسرعة إذا لزم الأمر للحفاظ على سلامة الجميع.

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