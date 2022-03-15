«فيدا للفنادق» تحتفي بيوم الأم بعروض خاصة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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تحتفل فيدا للفنادق والمنتجعات في الإمارات بيوم الأم على طريقتها الخاصة، وتطلق مجموعة من العروض الخاصة بهذه المناسبة الغالية عبر وجهاتها الفاخرة، للتعبير عن الحبّ والامتنان للأمهات العظيمات في يومهنّ المميّز. إذ تؤمن فيدا أنه تستحق ست الحبايب في يومها المميّز تجربة خاصة من الدلال في أحضان مرافق فاخرة مع أشهى المأكولات لضمان رسم الابتسامة على وجهها. ويمكن للضيوف الاستمتاع بعطلة يوم الأم في الخور وسط الأجواء الفريدة والإطلالات الرائعة على المدينة، حيث يمكنهم الاختيار بين باقتين من وجبة الغداء المتأخّر، إلى جانب عرض حيّ لمنسّق الأغاني، بالإضافة إلى إمكانية حجز منطقة مظلّلة خاصّة لمزيدٍ من الدلال والتعبير عن الحبّ.

وتوفر «فيدا للفنادق» تجربة لا تفوّت في هذه المناسبة ضمن «فيدا كريك هاربر»، بتاريخ 19 الجاري، من الـ7.30 وإلى الـ11.30، مقابل 399 درهماً إماراتياً للأم مع ابنها أو ابنتها.

كما يقدّم فندق فيدا كريك هاربر للضيوف فرصة الاحتفال بيوم الأم مع تجربة رسم تحت إشراف الخبراء، حيث يمكنهم إطلاق العنان لمهاراتهم الإبداعية مع مشروبات العنب. وتخصّ الوجهة الأحبّة الصغار بقائمة طعام خاصة تتضمّن البيتزا والبرجر والبراوني والمارشميلو وغيرها من الأطعمة المفضّلة لدى الأطفال.

وتقدّم الوجهة كافة أدوات الرسم الضرورية لكافة المستويات، بما في ذلك فراشي الرسم مع شريحة خبز بالجبن، وتضمن للضيوف أجواء مميّزة وإبداعية في الهواء الطلق وسط إطلالات رائعة على أفق دبي ومشهد غروب الشمس.

ويتضمّن عرض مطعم أوريجنز في فيدا منتجع الشاطئ أم القيوين، في 21 مارس 2022، من 7:30 مساءً وحتى 11:00 ليلاً، خصماً بقيمة 30% على الأطباق الشهية في القائمة المحضّرة حسب الطلب، لتقديم تجربة مليئة بالدلال للأمهات في يومهنّ الخاص. وتكتمل التجربة الشهية مع الديكورات العصرية وسط مشهد غروب الشمس والإطلالات على الشاطئ.

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