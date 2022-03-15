طيران الإمارات تطلق خدمتها إلى تل أبيب 23 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها اليومية إلى تل أبيب اعتباراً من تاريخ 23 يونيو 2022. وستستخدم طيران الإمارات في رحلاتها على هذا الخط طائراتها الحديثة من طراز بوينج 777-300ER، بتقسيم الدرجات الثلاث، والتي توفر ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، 42 مقعداً تتحول إلى أسرّة شبه مستوية في درجة الأعمال، و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى وعبر مركزنا في دبي، وذلك في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة «كوفيد19» وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار.

وأوضح أنه بالإضافة إلى إطلاق الطلب الكامن على السفر، فإن بدء تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل سيوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، وأيضاً إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات لزيارة دبي، والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة، فضلاً عن التمتع بالضيافة المتميزة التي اشتهرت بها طيران الإمارات عالمياً وتجربة السفر النوعية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة.

وأضاف: تلتزم طيران الإمارات بإتاحة فرص جديدة للشركات والسياحة، وتعزيز الروابط الثنائية بين الإمارات وإسرائيل. ونحن واثقون من أن خدماتنا الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي يتمثل في تحسين مستويات اتصال إسرائيل بالوجهات العالمية الرئيسية. ونود أن نتقدم بالشكر إلى الجهات المعنية في الإمارات وإسرائيل على دعمهما المستمر الذي أتاح تقديم هذه الخدمات.

وستغادر الرحلة الأولى، والتي تحمل الرقم «ئي كيه 931» مطار دبي الدولي الساعة 3:50 بعد ظهر يوم 23 يونيو، لتصل مطار «بن جوريون» في تل أبيب، في الساعة 06:00 مساءً بالتوقيت المحلي. أما رحلة العودة «ئي كيه 932» فستغادر مطار بن غوريون الساعة 07:55 مساءً لتصل دبي الساعة 11:59 ليلاً بالتوقيت المحلي. وقد تم تحديد مواعيد الرحلتين على نحو يتيح مزيداً من الوصول المريح إلى دبي، وفرص مثالية للسفر في رحلات متصلة إلى وجهات شعبية للعطلات مثل تايلاند، الهند، الفلبين، جزر المالديف، سريلانكا، وجنوب أفريقيا.

وبالإضافة إلى رحلات الرمز المشترك التي تسيرها فلاي دبي، ستتيح الرحلات الجديدة من طيران الإمارات رحلات متصلة من دون توقف من العديد من الوجهات على شبكة رحلات الناقلة، وذلك من خلال رحلات يومية وأسبوعية تصل إلى أستراليا، البرازيل، الهند، الفلبين، تايلاند وجنوب أفريقيا، والتي تضم جاليات يهودية كبيرة. كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة والبرازيل، الذين يتطلعون للتوقف في دبي قبل استكمال رحلتهم إلى تل أبيب، الاستفادة من برنامج «التوقف في دبي Dubai Stop Over»، الذي يشمل الإقامة في فنادق عالمية المستوى ومشاهدة أبرز المعالم السياحية والتمتع بأنشطة ترفيهية عدة.

وتشير إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى أن إسرائيل كانت واحدة من أكبر 20 سوقاً للسياحة في دبي خلال 2021. وهناك فرص كبيرة لتعزيز هذا الدفق السياحي، وذلك في ظل استمرارية دبي في الترحيب بالمزيد من الزائرين خلال 2022، وقائمتها المتسعة دوماً من التجارب والعروض المتنوعة.

وسيحظى المسافرون مع طيران الإمارات بتجربة لا مثيل لها في الأجواء، بما في ذلك خدمات الضيافة المتميزة التي يوفرها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات، والخيارات الترفيهية، عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات الترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، والذي يضم أكثر من 4500 قناة ترفيهية، بما في ذلك أفلام عدة باللغة العبرية، ومنها «يوتير ميما شيماجيا لي»، «هابي تايمز»، «إيشا اوفيديت»، «أفريكا»، «ذي اليكترفايزر واسيا».

وكانت طيران الإمارات أيضاً أول ناقلة تعرض الفيلم الوثائقي «آمين آمين آمين»، الذي نال إطراء من النقاد. ويحكي الفيلم قصة التعايش، الاحترام المتبادل والصداقة بين المسلمين واليهود في الإمارات والهدية التاريخية المتمثلة في نسخة من «سفر التوراة»، والتي أهديت إلى قيادة الدولة.

كما ستتوفر الإمارات للشحن الجوي سعة 20 طناً لكل رحلة بين دبي وتل أبيب، ما يتيح للأعمال والشركات الناشئة الإسرائيلية إمكانية تصدير منتجاتها كالأدوية، الأجهزة ذات التقنية العالية، الخضراوات والفواكه والسلع الأخرى سريعة التلف. ومن المتوقع أن تنقل الرحلات أيضاً المواد الخام والمكونات المستخدمة في التصنيع، أشباه الموصلات، وطرود التجارة الإلكترونية إلى إسرائيل.

كما توفر «الإمارات للعطلات»، وهي ذراع العطلات التابعة للناقلة، للمسافرين من إسرائيل عطلات مصممة حسب الطلب في دبي ومختلف الوجهات ضمن شبكة رحلات الناقلة، والإقامة في فنادق منتقاة بعناية والتمتع بتجارب نوعية خلال سفرهم. وتمتلك طيران الإمارات شبكة واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط، وتخدم حالياً 12 مدينة في المنطقة من دبي.

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