قريباً.. عودة السفن السياحية إلى الموانىء الأسترالية

المصدر: البيان

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قرّرت أستراليا رفع الحظر عن السفن السياحية خلال الأسابيع القادمة.

وقالت مصادر حكومية إن 17 أبريل سيكون موعداً لعودة الرحلات البحرية، ما ينعكس إيجابياً على اقتصاد وسياحة البلد، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وأبدى رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت رغبته بإعادة السفن الضخمة إلى ميناء سيدني، حيث خسر 18000 عامل في قطاع الرحلات البحرية وظائفهم أثناء الحظر، وبلغت الخسائر حوالي 5 مليارات دولار.

وأوضح وزير السياحة الفيدرالي دان تيهان أن القرار الرسمي بشأن رفع الحظر قد يعلن هذا الأسبوع.

ومن جهتها، قالت رئيسة رابطة خطوط الرحلات البحرية في العالمية أستراليا جويل كاتز إن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لإنعاش اقتصادها خلال الأشهر المقبلة.

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