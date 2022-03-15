مطار دبي يعزز الصدارة العالمية في مارس

المصدر: دبي – بشار باغ

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عزز مطار دبي صدارته لقائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال مارس الجاري، وحل أولاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية، وتلاه في المرتبة الثانية، مطار لندن هيثرو، ثم مطار أمستردام بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي». وبلغ عدد المقاعد المجدولة للرحلات الدولية في مطار دبي الشهر الجاري، 3.7 ملايين مقعد، فيما سجل مطار لندن هيثرو، 2.71 مليون مقعداً، بينما سجل مطار أمستردام 2.5 مليون مقعد، وجاء مطار باريس شارل ديغول رابعاً، بـ 2.3 مليون مقعد، يليه مطار إسطنبول ، بـ 2.15 مليون مقعد.

وحافظ كل من مطاري دبي الدولي وأتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، على مركزهما كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث السعة المحلية والدولية الإجمالية، وارتفع مطار دلهي من ترتيبه إلى المركز الثالث . ولفتت البيانات إلى أن دبي لا تزال أكبر مركز طيران دولي في العالم، حيث تخدم 3 وجهات من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مطار لندن هيثرو، ضمن أكثر 10 مسارات جوية ازدحاماً خلال مارس.

وبحسب البيانات، حل مسار الرحلات بين دبي والرياض أولاً على المستوى العالمي، من حيث المسارات الدولية الأكثر ازدحاماً خلال الشهر الجاري، بـ 259.8 ألف مقعد، وجاء مسار دبي ولندن هيثرو ثالثاً بـ 220.2 ألف مقعد، وحل مسار دبي جدة خامساً، بـ 170.26 ألف مقعد، وجاء مسار دبي البحرين في المركز الثامن، بـ 148.8 ألف مقعد، وحل مسار دبي والكويت في المرتبة العاشرة، بـ 142 ألف مقعد.

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