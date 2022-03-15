مجموعة «كوليرز»: تأثيرات إيجابية واسعة لـ«إكسبو» طالت جميع القطاعات في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت مجموعة فنادق كوليرز في تقرير لها أن انعقاد إكسبو 2020 دبي أحدث تأثيراتٍ إيجابية واسعة طالت جميع القطاعات في الإمارات، بينما تشير التوقعات إلى أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستفضي إلى زيادة مستويات الطلب على مراكز النقل الرئيسية في دبي وأبوظبي.

وشددت المجموعة على أن التوقعات المستقبلية للقطاع الفندقي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحافظ على طابعها الإيجابي مع توقع تحسن أداء معظم الأسواق بالمقارنة مع العام 2021. وأشارت إلى أن الدروس المستفادة من أزمة كوفيد 19، والإجراءات الوقائية الإضافية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بمتحور أوميكرون، أسهمت في التخفيف من التأثيرات طويلة الأمد والمتوقعة للأزمة على تعافي القطاع.

وشدد التقرير على أن الأولوية بالنسبة لمعظم الأسواق في 2022 تتمثل في ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع عودة جائحة كوفيد 19، وتعزيز ثقة العملاء في أسواق المصدر الرئيسية. وتشكل عودة الطلب القوي على خدمات الاستجمام والترفيه عاملاً مهماً بالنسبة لجميع الأسواق المفتوحة.

وأشار التقرير إلى أن الفعاليات الضخمة مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 تسهم بتحقيق ارتفاع كبير في مستويات الطلب في المدن المضيفة، ما ينعكس إيجابياً على الأسواق المحيطة بها أيضاً. وأسهمت المبادرات التي تركز على مستويات الطلب في دعم الأسوق. ومن المتوقع لها أن تساعد على تحقيق تحسنٍ ملموس في التركيز على أنشطة السفر المحلية بأسواق مثل رأس الخيمة والرياض.

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