«الاتحاد للطيران» ترفع شبكة وجهاتها إلى 67

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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تضيف «الاتحاد للطيران» 5 وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها إلى كل من أوروبا وأفريقيا اعتباراً من منتصف يونيو القادم.

وبحسب آخر تحديثات الناقلة، من المقرر إضافة وجهة جديدة في أفريقيا إلى زنجبار اعتباراً من 17 يونيو القادم، فيما ستضاف 4 وجهات إلى أوروبا وهي كريت اليونانية ونيس الفرنسية ومالقا الإسبانية اعتباراً من 15 يونيو القادم، فيما ستضيف سانتوريني الواقعة في جنوب بحر إيجة اعتباراً من 16 يونيو القادم.

ومع إضافة هذه الوجهات الجديدة سترتفع شبكة وجهات «الاتحاد للطيران» حول العالم إلى 67 وجهة بواقع 14 وجهة في شبه القارة الهندية و11 وجهة في آسيا وأسترالياً و22 وجهة في أوروبا و16 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا و4 وجهات في أمريكا الشمالية.

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