«دناتا» تدير خدمات التجزئة على رحلات «إيزي جيت» في أوروبا

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أبرمت دناتا عقداً لإدارة خدمات البيع بالتجزئة على رحلات «إيزي جيت»، عبر شبكة خطوط الناقلة الواسعة في أوروبا. ويمثل العقد تطوراً مهماً في أعمال دناتا المتنامية في قطاع التموين والتجزئة، ما يعزز مكانتها كمزود رائد لخدمات الطيران والسفر والمطارات على مستوى العالم.

وستتولى دناتا إدارة برنامج تجزئة مصمم خصيصاً، حلولاً مبتكرة لرحلات إيزي جيت، ما يدعم الناقلة في تعزيز نطاق البيع بالتجزئة على متن الطائرة، وإرضاء العملاء. وتزود دناتا، بموجب العقد «إيزي جيت»، بمجموعة شاملة من الخدمات التي تغطي استراتيجية البيع بالتجزئة، وتطوير المنتجات، التي تشمل الأطعمة والمشروبات ومبيعات السوق الحرة، والمشتريات والتسويق، ومشاركة طاقم الطائرة والإدارة المالية. وستعمل بشكل وثيق مع «إيزي جيت»، وشركات الحلول التكنولوجية الرائدة، لتقديم برنامج حديث، قائم على التكنولوجيا مع عملاء الناقلة.

كما تتولى دناتا أيضاً توفير الخدمات اللوجستية الشاملة، وخدمات الميل الأخير لشركة «إيزي جيت»، في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإيطاليا، والتي تغطي 11 محطة. وقال روبن بادجيت نائب رئيس الأول خدمات التموين والتجزئة في دناتا: «إيزي جيت شركة رائدة في فئتها، ونحن متحمسون لدعم نجاح برنامجها للبيع بالتجزئة، من خلال توظيف تجربتنا وإحصاءاتنا على متن الطائرة وعلى الأرض، والتي جمعناها من أسواقنا العالمية. نحن فخورون بأن نصبح الشريك المفضل على طائرات إيزي جيت، عبر شبكتها الأوروبية. وسوف نعمل مع فرق الناقلة، لتقديم تجربة حديثة رقمية لعملائها، ووضع المنتجات التي يحبها الركاب على متن الطائرة، وتقديم خدمات ومنتجات قيّمة».

من جانبه، قال مدير منتجات التجزئة على رحلات «إيزي جيت»، سايمون كوكس: «يسعدنا أن نعمل مع دناتا لإحداث تحوّل في مبيعات التجزئة على متن الطائرة، ونحن على ثقة بأننا وجدنا الشريك المناسب لدعمنا في تحقيق طموحاتنا، لتقديم تجربة رائدة ومبتكرة على متن الطائرة لعملائنا في جميع أنحاء أوروبا».

وكانت دناتا أطلقت مركزها المخصص للبيع بالتجزئة، على متن الطائرة في المملكة المتحدة في عام 2020. ويوفر المركز لعملائه من شركات الطيران، مجموعة شاملة من الخدمات الجاهزة، بدءاً من تطوير المنتجات، وقنوات البيع الرقمية، والحلول التكنولوجية، وحتى مشاركة طاقم الطائرة، وتصميم المنتجات والمحاسبة. وتشمل قاعدة عملاء دناتا الحالية للبيع بالتجزئة على متن الطائرة، شركات طيران رائدة من جميع أنحاء العالم.

ويعد قسم التموين والتجزئة في دناتا، أحد أبرز مزودي خدمات الضيافة على مستوى العالم. وقبل انتشار الجائحة، وصل إنتاج العاملين في الشركة، البالغ عددهم 12 ألف موظف، إلى حوالي 90 مليون وجبة سنوياً، قُدّمت لناقلات ذات خدمات كاملة، وناقلات اقتصادية، وطائرات كبار الشخصيات، في أكثر من 60 موقعاً حول العالم.

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