1.2 مليون مسافر عبر «الشارقة الدولي» خلال ديسمبر الماضي

المصدر: الشارقة - البيان

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واصلت هيئة مطار الشارقة الدولي في العام 2021 السير بخطى ثابتة نحو تعزيز مسيرتها الطموحة من خلال الإنجازات التي حققتها على مختلف الصعد، عبر تطوير العديد من الخدمات والعمليات واستقطاب شركات طيران جديدة وإطلاق المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانة مطار الشارقة على خارطة السفر العالمية والإصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات القياسية.

وذكر التقرير السنوي للهيئة الذي صدر اليوم أن عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال العام 2021 تجاوز أكثر من 7 ملايين مسافر من خلال أكثر من 57 ألف رحلة في حين سجل المطار خلال ديسمبر الماضي ما يقارب 1.2 مليون مسافر ليلامس مستويات ما قبل «كوفيد 19»، الأمر الذي يعكس جهود التعافي ويبشر بموسم سفر نشط خلال العام الجاري في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية وزيادة ثقة المسافرين بالسوق المحلي.

وعلى صعيد قطاع الشحن بلغ حجم مناولة الشحن خلال العام 2021 أكثر من 140.7 ألف طن، بينما بلغ حجم الشحن البحري-الجوي 18.69 ألف طن متجاوزاً مستويات 2019 بنسبة 22.27 بالمائة.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «لقد تمكن مطار الشارقة في عام 2021 من تحقيق العديد من الإنجازات رغم كل التحديات مرسخاً دوره المحوري في صناعة الطيران العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، التي أسهمت في أن يصبح واحداً من أفضل المطارات على مستوى المنطقة».

وأضاف: «يتمتع المطار بالمرونة العالية لتطبيق المتطلبات الجديدة للسفر لتعزيز صحة وسلامة المسافرين والمتعاملين والموظفين، وفي ذات الوقت القدرة على مواصلة أعمال التطوير والتوسعة ووضع استراتيجية استباقية قائمة على الحلول المبتكرة والبنية التحتية المتطورة والكفاءات الشابة الطموحة».

من جانبه قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: «كان العام 2021 عاماً استثنائياً بكل المقاييس وتمكنا خلاله من تعزيز الانسيابية في حركة السفر والتسهيل على المسافرين ومواصلة العمل على مشاريع التطوير والتحديث والاستعداد لمرحلة التعافي الشامل من «كوفيد 19».

وأضاف: «يعد مطار الشارقة جزءاً داعماً ورئيسياً في عجلة الاقتصاد والتنمية الوطنية الشاملة، ويعتبر قطاع الطيران أحد أكثر القطاعات تطوراً وازدهاراً وأمناً وسلامة في دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال، وقد تمكنا من تعزيز كفاءة البنية التحتية لمطار الشارقة ليصبح نموذجاً لقياس جودة البنية التحتية والخدمة العالمية المستوى وتطبيق معايير السلامة وكفاءة التشغيل التي تؤهله لاستقبال واستقطاب عدد كبير من مختلف أنواع طائرات الركاب والشحن الجوي».

وأشار التقرير السنوي إلى نجاح مطار الشارقة في2021 بتجديد شهادة الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي للعام الثاني على التوالي ليكون الأول في الدولة والسابع على مستوى الشرق الأوسط في تحقيق هذا الإنجاز فيما حصل على شهادة التصنيف الذهبي كجهة صديقة لذوي الإعاقة الحركية من الاتحاد العالمي للمعاقين ليكون رابع مطار في العالم يحصل على هذه الشهادة تقديراً لدوره وتميزه في التعامل مع ذوي الإعاقة الحركية وتوفير التسهيلات لهم.

ونوه إلى حصد المطار الجائزة الذهبية عن فئة أفضل موقع إلكتروني مؤسسي ضمن جوائز Global Excellence (GX) السنوية فيما تمكنت هيئة مطار الشارقة الدولي من تجديد شهادة الآيزو (ISO 27001:2013) لنظام إدارة أمن المعلومات العالمية ولمدة ثلاث سنوات (يناير 2021 حتى يناير 2024) وحازت أيضاً جائزة أفضل خطة توعية إلكترونية في أمن المعلومات لعام 2021 وذلك في ختام فعاليات الأمن السيبراني والابتكار التي أقيمت في دبي وجائزة الشارقة للتميز للدورة 2020-2021 عن فئة الشارقة للمسؤولية المجتمعية.

حلول وخدمات

ودشنت هيئة مطار الشارقة الدولي العديد من الحلول والخدمات بهدف توفير بيئة ذكية متكاملة وأطلقت خدمات إنهاء إجراءات السفر ذاتياً، والتي تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب ذاتياً، الأمر الذي يسهم في تقليل وقت انتظار المسافرين خلال فترة الذروة.

واستقبل مطار الشارقة تلبية للطلب المتزايد على السفر من وإلى الإمارة الرحلة الافتتاحية لكل من شركة طيران «فيستارا» الهندية وشركة طيران «جو فيرست» الهندية وشركة طيران «إيروفلوت» الروسية وشركة «أناضولو جيت» التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة طيران «القطرية» وشركة «طيران سيرين» الباكستانية وشركة طيران «أجنحة الشام» السورية وشركة «طيران بيز» الأوكرانية وشركتي «الطيران العماني» و«طيران السلام» القادمتين من مسقط وشركة طيران «فلاي أريستان» الكازاخستانية وشركة طيران «فلاي إيجيبت» المصرية.

وشهد العام 2021 افتتاح فرع جديد لوكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» في دبي وذلك لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها من قبل الأفراد والشركات.. كما وقعت اتفاقية وكيل عام للسفريات مع شركة الخطوط الجوية الباكستانية تتيح بموجبها الشركة لوكالة «ساتا» تقديم جميع خدمات مبيعات تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الباكستانية.

ونوه التقرير إلى مواصلة الأعمال في مشروع التوسعة الشاملة الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 20 مليون مسافر بتكلفة 1.9 مليار درهم والتي تقدر مساحته الإجمالية بأكثر من (120000) متر مربع ويشمل توسعة كاملة لمبنى المسافرين من أجل زيادة طاقته الاستيعابية وضمان سلاسة الحركة عبر المطار تلبية لتوقعات المتعاملين لتكون رحلتهم عبر مطار الشارقة تجربة مميزة من خلال تنفيذ وتقديم الحلول التقنية والفنية والأمنية والخدمات المتكاملة.

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