ويز إير أبوظبي تطلق رحلات جديدة إلى ماتالا السريلانكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق رحلات جوية جديدة من أبوظبي إلى ماتالا في سريلانكا، في خطوةٍ تقدم تجربة سفر مريحة وبأسعار منخفضة لجميع السياح والمقيمين في كُلٍّ من دولة الإمارات وسريلانكا. وتنطلق رحلات ويز إير إلى سريلانكا وفق جدول مريح أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 179 درهماً إماراتياً فقط.

وساهم إضافة الوجهة الجديدة، التي تُعدّ الأولى للشركة في جنوب آسيا، بطرح خياراتٍ جديدة للسفر لتتيح لعملاء ويز إير السفر إلى سريلانكا مروراً بأبوظبي.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «تعتبر سريلانكا وجهة سفر مميزة وشاملة تقدم للمسافرين كل ما يرغبون بزيارته، إذ تتميز بشواطئ خلّابة، وتراثٍ ثقافي زاخر ومتنوع، ومواقع أثرية يعود تاريخها إلى آلاف الأعوام، إلى جانب مواقع مدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو؛ ولذا نفخر بأن نقدّم لعملائنا فرص سفرٍ مريحة بأقل التكاليف للاستمتاع بتجارب المغامرة والاسترخاء الرائعة، ونتطلع للترحيب بكم قريباً على متن طائراتنا باتجاه جزيرة سريلانكا المدهشة».

ومن جانبه، قال ديفي شاناكا، وزير دولة لشؤون الطيران وتنمية مناطق التصدير: «يسعدنا إعلان شركة ويز إير عن تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار ماتالا راجاباكسا الدولي، ويعد موقع المطار استراتيجياً يقع بالقرب من أبرز المناطق السياحية في الجزيرة، مما يسهل عملية تنقل السياح بين الوجهات العديدة التي تشمل الشواطئ الرملية والجبال وحدائق الحياة البرية وغيرها. وبسبب توفير شركة ويز إير أسعار تذاكر منخفضة، نتوقع أن يستفيد السريلانكيون المقيمون في دولة الإمارات بشكل كبير من السفر بين المنطقتين.

وأضاف شاناكا: «ينمو قطاع السياحة في سريلانكا بشكل كبير، وذلك مع وصول السياح لفترات قصيرة وطويلة إلى الجزيرة وزيادة الاتصال بين المدن وشركات الطيران الأخرى حول جداول ويز إير. ونثق بنجاح هذا المسار ونتمنى التوفيق لشركة ويز إير في عملياتها بسريلانكا».

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) ومسقط (عُمان) وساراييفو (البوسنة)، وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وساهم تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد 19» وإلغاء الحاجة لإجراء اختبار PCR بتبسيط إجراءات السفر من جديد وتسهيل الرحلات المفاجئة غير المخطط لها.

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