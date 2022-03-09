«آفاق» تعلن أسماء 15 فائزاً بالسحوبات الشهرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» عن 15 فائزاً بجوائز شهرية في «سحوبات» و«سحوبات الذهبية»، وذلك بحضور مندوب عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: «سحوبات» منتج متميز يلقى رواجاً كبيراً بين مختلف فئات عملائنا لما يقدمه من جوائز نقدية قيمة وترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع الإماراتي. وكل شهر، نلتقي مجدداً لتكريم عملائنا الأوفياء الذين يستثمرون في منتج «سحوبات» المميز في عالم شركات التمويل الإسلامي، والذي أطلقناه تعبيراً عن تقديرنا للشركات والمؤسسات التي نعتزّ بكونها ضمن لائحة عملائنا.

وأوضح القبيسي أن الإقبال المتزايد على المشاركة في «سحوبات» يشكل دليلاً على أن هذا المنتج يحقّق الأهداف المرجوة منه، ويحظى بإقبال واضح، ويسجل انتشاراً واسعاً في الأوساط التي يستهدفها، بعد مرور أكثر من سنة على إطلاقه. وأكد مواصلة «آفاق» إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تصب في خدمة العملاء وتُثري تجربتهم في عالم التمويل، كما تسهم في نشر الوعي بالمسؤولية المالية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.

وأوضح محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، أنه بمجرد أن تستثمر الشركات في هذا المنتج، تتأهل تلقائياً لسحوبات شهرية كما تتأهل «لسحوبات الذهبية» عند إيداع 25000 درهم/ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار المجمع 100000 درهم. وضمت لائحة أسماء الشركات الفائزة في «سحوبات»: شركة شريفكو للتجارة (فرع)، دي تي سي للنسخ والطباعة وتخليص المعاملات، الشركة المتحدة لصناعة البلاستيك، بقالة براعم الواد، مطعم الطريق السعيد، محمد عبدالرحمن القيواني لتجارة المنسوجات، رولكس لصناعة الزيوت، تمليك أمين التسجيل العقاري، الخليج للمعدات المكتبية (الفجيرة)، مكتب صلاح البستاني محامون ومستشارون قانونيون.

وضمت لائحة أسماء الشركات الفائزة في «سحوبات الذهبية»: إكسبريس لخدمات الطباعة، أو دي سي لخدمات السباحة والإنقاذ، محمد أنور لنقل الركاب بالحافلات المؤجرة، إكسبريس لخدمات الطباعة، جمال المري لتجارة الهواتف المتحركة.

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