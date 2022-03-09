معرض سوق السفر العربي يطلق أول مسابقة للشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ستتاح الفرصة أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة، للحصول على تمويل يصل إلى نصف مليون دولار من خلال مسابقة جديدة، التي ستقام خلال معرض سوق السفر العربي 2022.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022: توفر مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة فرصة رائعة لرواد الأعمال من جميع أنحاء الصناعة لعرض أفكارهم وخطط أعمالهم أمام حكامنا الخبراء، بحضور جمهور عالمي من المتخصصين في هذا المجال والمستثمرين، وسيتم منح الشركة الناشئة الفائزة فرصة التنافس للحصول على تمويل إضافي بقيمة 500,000 دولار في برنامج تيم درابر التلفزيوني الشهير Meet the Drapers، بالإضافة إلى عرض ما يصل إلى 500,000 دولار من الاستثمار في معرض سوق السفر العربي 2022.

وستشهد المسابقة التي ستقام على مسرح ترافيل تيك، خلال معرض سوق السفر العربي 2022 الثلاثاء 10 مايو 2022، مشاركة 15 شركة ناشئة تتنافس في ما بينها للفوز بهذه المسابقة، من خلال تغطية قطاعات السفر والنقل وتكنولوجيا الضيافة والتجارب والمعالم السياحية، حيث سيستمر كل عرض تقديمي لمدة خمس دقائق، وستتبعها جلسة أسئلة وأجوبة، مدتها خمس دقائق، بحضور لجنة تحكيم مؤلفة من نخبة خبراء الصناعة في معرض سوق السفر العربي.

وستحصل الشركة الناشئة الفائزة على ما لا يقل عن 30 ألف دولار، وبحد أقصى 500000 دولار للاستثمار، وشهادة مسابقة درابر علاء الدين للشركات الناشئة وفرصة للظهور في برنامج تيم درابر التلفزيوني الشهير Meet the Drapers، حيث يتنافسون للفوز بمبلغ 500000 دولار إضافية أثناء الوصول إلى شبكة تمويل جماعي من 12 مليون مشاهد، كما سيحصل متسابقان آخران على شهادة مسابقة درابر علاء الدين للشركات الناشئة فقط، وسيتم عرض آخر وأحدث التقنيات والابتكارات المتعلقة بتجارب السفر والنقل والضيافة والمعالم السياحية بالاشتراك مع AladdinB2B و Draper Associate».

وسيحصل كل متسابق نهائي على مساحة صغيرة مخصصة في منطقة الشركات الناشئة لمعرض سوق السفر العربي 2022، بالإضافة إلى إتاحة الدخول إلى منصة الحجز المدعومة من قبل AladdinB2B وDraper VC، والتي يمكن استخدامها لترتيب الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين والتغطية العالمية، من خلال منصات التسويق المتنوعة لفعالية ترافيل تيك معرض سوق السفر العربي. وستكون لجنة التحكيم مؤلفة من نخبة من الخبراء المتخصصين.

وقالت كورتيس: يمكن لأي شركة ناشئة مهتمة بالمشاركة بالمسابقة الجديدة زيارة صفحة سوق السفر العربي ترافيل تيك، لمعرفة المزيد عن هذه المنافسة المثيرة.

والآن في عامه التاسع والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من المعرض، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من الفترة من الاثنين 9 مايو، ولغاية الخميس 12 مايو 2022 على أرض مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث مرة أخرى على غرار نسخة 2021 من المعرض في الأسبوع التالي من النسخة الحضورية منه يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022. وسيشكل معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة من 9 إلى 19 مايو 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز