شراكة لتبادل الرموز بين «طيران الإمارات» و«جارودا إندونيسيا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «طيران الإمارات» و«جارودا إندونيسيا» إطلاق شراكة لتبادل الرموز بينهما. وبموجب الاتفاقية سيصبح بوسع مُسافريهما التمتع برحلات متصلة عبر 16 مساراً مختلفاً، بما في ذلك الوصول بسلاسة إلى العديد من الوجهات الأوروبية الشعبية، بالإضافة إلى مزايا أخرى تجعل من سفرهم أكثر راحة وسهولة.

وبعد التوقيع على مُذكرة تفاهم بين الناقلتين في نوفمبر الماضي، جرى استصدار الموافقات من الجهات التنظيمية المعنية على تشغيل المسارات المُدرجة ضمن شراكة تبادل الرموز. وبات بإمكان المسافرين حجز تذاكر الرحلات على أيٍ من هذه المسارات، وذلك من خلال الموقع الشبكي emirates.com، أو عبر تطبيق «Emirates App» على الهواتف الذكية، أو من خلال وكلاء السفر سواءً عبر مواقعهم الشبكية أم مكاتبهم. كما يُمكن حجز التذاكر من «جارودا إندونيسيا» من خلال موقعها الشبكي garuda-indonesia.com، أو تطبيق «Fly Garuda» على الهواتف الذكية.

ويبدأ تشغيل الرحلات التي ستسري عليها شراكة تبادل الرموز بين الناقلتين اعتباراً من 16 مارس الجاري. وستضع «جارودا إندونيسيا» رمزها على المسارات التي تتولى «طيران الإمارات» تشغيل رحلات عليها بين جاكرتا ودبي والرحلات المُستمرة إلى باريس، لندن هيثرو، مانشستر، ميلانو، وبرشلونة، عبر دبي.

وستضع «طيران الإمارات» رمزها على الرحلات التي تُشغلها «جارودا إندونيسيا» إلى عشرة مسارات عبر اثنين من مراكزها، في جاكرتا ودينباسار. ما يتيح لمُسافري «طيران الإمارات» السفر إلى 7 وجهات محلية إضافية في إندونيسيا، بخلاف جاكرتا وبالي، والتمتع بالراحة التي تتسم بها الحجوزات المُتصلة، وسهولة الربط بين الرحلات، وفحص الحقائب مرة واحدة حتى الوجهة النهائية. وتتضمن الوجهات الإندونيسية الداخلية التي يستطيع مُسافرو «طيران الإمارات» السفر إليها دينباسار، سورابايا، ماكاسار، باليكبابان، مانادو، ميدان، بادانغ وسولو من جاكرتا، كما يمكنهم السفر أيضاً من دينباسار إلى جاكرتا، سورابايا، وماكاسار.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «الشراكة مع «جارودا إندونيسيا» تتيح المجال لمُسافري كلٍ من الناقلتين التمتع برحلات مُتصلة. ففي ظل تعافي صناعة السفر، فإن الوقت الراهن يعد مثالياً لبدء شراكتنا، حيث بدأ المُسافرون في التخطيط مُجدداً للرحلات السياحية ورحلات عمل، ويسعون إلى التمتع بمزايا الراحة التي توفرها الرحلات المُتصلة».

وأضاف: ستُمكننا الشراكة من توسيع نطاق انتشارنا وستتيح لمُسافرينا الاستفادة من خدماتنا مع السفر إلى وجهات داخلية إضافية في إندونيسيا. كما يُسعدنا أن نُتيح لمُسافري «جارودا إندونيسيا» السفر إلى وجهات عالمية تحظى بالشعبية عبر دبي، ونتطلع إلى مواصلة تطوير علاقة الشراكة، وتزويد مُسافري كلٍ من الناقلتين بمميزات إضافية ذات قيمة مُضافة في المُستقبل.

وبدوره، قال عرفان سيتيابوترا، رئيس «جارودا إندونيسيا» ورئيسها التنفيذي: «باعتبار «طيران الإمارات» واحدة من أهم شركائنا الاستراتيجيين في تبادل الرموز، نعتقد أن شراكتنا معها ستتيح لعملائنا إمكانية وصول أوسع لتشمل العديد من الوجهات الشعبية في أوروبا، كما ستُضفي على خدماتنا المُشتركة قيمة مُضافة تتعلق بالمزيد من الراحة».

وبالإضافة إلى التوسع في نطاق شبكات كل ناقلة من الناقلتين من خلال الإضافات المُمكنة إلى إندونيسيا والوجهات الإقليمية (شريطة استصدار موافقات الحكومة)، ستبحث «طيران الإمارات» و«جارودا إندونيسيا» أيضاً فرص التعاون في برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لدى كلٍ منهما، وذلك لتمكين مُسافري كلٍ من الناقلتين من اكتساب أميال واستبدالها بمكافآت عدة بما في ذلك تذاكر السفر، ترقية درجة السفر والعديد من المكافآت والمزايا الحصرية الأخرى.

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