شراكة بين «موريشيوس للترويج السياحي» و«دناتا» لاستقطاب المزيد من سياح الدولة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة موريشيوس للترويج السياحي، عن إبرام شراكة مع «دناتا للسفريات»، للكشف عن تجارب جديدة، وعروض مُصممة خصيصاً للمسافرين من الإمارات إلى موريشيوس، لقضاء العطلات عام 2022، في ظلّ الإقبال الكبير على السفر إلى هذه الجزيرة في جميع أنحاء الإمارات.

وكشف خبراء «دناتا للسفريات»، أن حجوزات السفر إلى موريشيوس، تضاعفت منذ مطلع عام 2022 حتى الآن، مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، حينما أعادت موريشيوس فتح حدودها بالكامل أمام السياحة بعد الجائحة.

وفي ظلّ استمرار ارتفاع الطلب على السفر، تنظر هيئة موريشيوس للترويج السياحي إلى السوق الإماراتية، باعتبارها سوقاً مهمة للسياحة، وقد أعدّت خططاً لاستقطاب المزيد من المسافرين من الدولة هذا العام.

وقال أرفيند بوندون رئيس هيئة موريشيوس للترويج السياحي: «لطالما شهدنا طلباً قوياً على السفر إلى موريشيوس من الإمارات العربية المتحدة، التي لا تزال أحد أهم الأسواق لنا عالمياً».

وتابع: «أبرمنا عام 2022، شراكة مع «دناتا للسفريات»، لتقريب تجاربنا من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة».

من جانبها، قالت إيميلي جنكينز مدير عام قسم البرامج الترفيهية في «دناتا للسفريات»: «نشهد ارتفاعاً متواصلاً في الطلب على السفر من الإمارات العربية المتحدة إلى موريشيوس. فمنذ إعادة فتح حدودها بالكامل أمام السياحة، عادت الدولة سريعاً إلى قائمة أفضل عشر وجهات دولية مرغوبة، من حيث البحث والحجوزات، إذ شارفت الحجوزات عام 2022، على بلوغ مستويات ما قبل الجائحة.

وفيما يحرص مسافرونا على العودة إلى الطبيعة، توفر موريشيوس كل الجمال الذي تشتهر به جزر المحيط الهندي، فضلاً عن مجموعة من المناظر الطبيعية الفريدة في العالم. ونُشير إلى أنّ خبراء السفر لدينا، على استعداد لاصطحاب المسافرين في جولة تشمل أبرز مناطق الجذب السياحي، وأكثرها تميزاً، ليعيشوا ذكريات لا تُنسى في جميع أنحاء موريشيوس».

وحصل فريق «دناتا للسفريات»، على أفضل عروض العطلات، مع توفير يصل إلى 50 % على الإقامات الفندقية على مجموعة من باقات «العطلات العائلية»، و«الرحلات الرومانسية»، و«العروض الشاملة» المُصمّمة خصيصاً للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يُمكن حجزها الآن.

وأضاف آرفيند بوندون: «موريشيوس مرادف للشواطئ البكر، ولديها مجموعة مذهلة من خيارات السياحة الخارجية المتاحة لك لاستكشافها، والتي يسعدنا اصطحابك إلى هناك. تمنح عطلات دناتا للسفريات، الضيوف، راحة البال».

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