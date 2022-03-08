«ويز إير» تطلق رحلات جديدة في موسم الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق رحلات جوية موسمية جديدة نحو سانتوريني في اليونان وصلالة العُمانية.

بما يوفّر لسكان الإمارات باقة متنوعة من فرص السفر والتجارب طوال موسم الصيف. واستجابة منها للارتفاع المستمر في الطلب على السفر، تُقدم ويز إير أبوظبي عرضاً ترويجياً مميزاً مع حسم 20% على رحلات محددة من أبوظبي لغاية نهاية سبتمبر، علماً أن العرض يشمل الحجوزات التي تتم يومي 8 و9 مارس الجاري.

وتُتيح هذه الوجهات الرائعة تجربة سفر مريحة وبأسعار منخفضة لجميع السياح والمقيمين في كُلٍّ من سلطنة عمان واليونان. وتبدأ الرحلات المتوجهة إلى سانتوريني اعتباراً من 3 يونيو المقبل يومي الاثنين والجمعة.

بينما تستهل الشركة رحلاتها إلى صلالة بتاريخ 29 أبريل المقبل يومي الاثنين والسبت. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة باللغة العربية، بأسعار تبدأ من 179 درهماً إماراتياً فقط.

ويوفر الحسم المميز تجربة سفر فعالة ومنخفضة التكلفة بما يضمن تعزيز القيمة المقدمة للعملاء. كما يتيح العرض الترويجي للمسافرين من محبي المغامرة الحجز بأسعار مخفضة للغاية على جميع الرحلات المقبلة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها، بما في ذلك الرحلات التي أطلقتها الشركة أخيراً إلى عمّان (الأردن) والعقبة (الأردن) وصلالة (عُمان) ويريفان (أرمينيا) وسانتوريني (اليونان) ونورسلطان (كازاخستان).

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «نرحّب بتخفيف القيود على حركة السفر العالمية، ونقدّم رحلاتٍ موسمية جديدة تتيح للمسافرين التخطيط لعطلهم الصيفية منذ الآن. كما نقدّم حسماً بقيمة 20% على رحلات وجهاتنا المميزة مع أسعار مخفضة للغاية تُشجع على السفر والاستكشاف.

وتشمل شبكتنا المتنامية العديد من التجارب التاريخية والثقافية المدهشة مع تقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة لجميع عملاء الشركة. ونتطلع لانضمامكم إلينا على متن طائرات الشركة لنتشارك سوية حُبّنا للمغامرة».

وتعتزم ويز إير أبوظبي زيادة سعة رحلاتها إلى تل أبيب في إسرائيل اعتباراً من 17 مارس الجاري، لتُسيّر خمس رحلات أسبوعياً من أبوظبي. وتنطلق الرحلات يومي الثلاثاء والأحد لتُتيح خيارات سفر مريحة بأفضل الأسعار المخفضة التي تُناسب جميع عشاق السفر في المنطقة. كما تغيّرت مواعيد الرحلات المتوجهة إلى المنامة في البحرين ومسقط في سلطنة عُمان لأوقات أكثر راحة بهدف تحفيز المزيد من الطلب.

وأسهم إلغاء شرط فحص PCR في إعادة تبسيط إجراءات السفر من جديد، كما ساهم تخفيف القيود المفروضة على السفر بتسهيل الرحلات المفاجئة غير المخطط لها.

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