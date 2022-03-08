عين دبي تطلق باقاتٍ جديدة من التذاكر العائلية

المصدر: البيان

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أطلقت عين دبي خياراتٍ جديدة من التذاكر العائلية لتتيح للأحبة الصغار فرصة الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على ارتفاع 250 متراً مع بقية أفراد العائلة بمناسبة اقتراب إجازة الربيع. وتضم هذه الخيارات الباقة العائلية وباقة كومبو اللاونج العائلي التي توفر جولة مميزة لمدة 38 دقيقة ضمن المقصورات الخاصة والمكيّفة في أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم.

وتبدأ أسعار باقة عين دبي العائلية من 370 درهم إماراتي، وتضم تذاكر دخول لشخصين (فوق 12 عاماً على أن يزيد عمر أحدهما عن 21 عاماً) وطفلين (بين 3 و12 عاماً) مع خصم بقيمة 24%، حيث تتيح لهم الاستمتاع بجولة ممتعة في العجلة لمدة 38 دقيقة. كما يمكن اصطحاب المزيد من الضيوف في الجولة المميزة ضمن المقصورات الفسيحة مع دفع رسوم إضافية.

أما باقة كومبو اللاونج العائلي من عين دبي، التي تبدأ أسعارها من 600 درهم إماراتي، فتضم تذاكر دخول لشخصين (فوق 12 عاماً على أن يزيد عمر أحدهما عن 21 عاماً) وطفلين (بين 3 و12 عاماً)، وتتيح فرصة زيارة اللاونج العائلي قبل الاستمتاع بجولة لمدة 38 دقيقة في العجلة.

كما توفر الوجهة للأطفال مجموعة من كتب التلوين ضمن المقصورات وخصماً بقيمة 20% على جميع المأكولات والمشروبات، ليستمتعوا مع العائلة والأصدقاء بجولة مميزة في المقصورة المكيّفة.

وتتيح عين دبي من خلال الباقات العائلية الجديدة فرصة فريدة لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بالإطلالات البانورامية الفريدة على بلوواترز ودبي مارينا وجيه بي آر وبرج العرب وبرج خليفة والخليج العربي. لا تفوتوا فرصة استكشاف التجارب الرائعة في عين دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aindubai.com

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