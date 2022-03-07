الاتحاد للطيران إلى «نيس» خلال الصيف

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران عن إطلاق وجهة أوروبية جديدة هذا الصيف، عبر تسيير رحلات إلى مدينة نيس الفرنسية اعتباراً من 15 يونيو، وستعمل هذه الخدمة بين أبوظبي ومطار نيس كوت دازور مرتين أسبوعياً يومي الأربعاء والأحد. وسيتم تشغيل الرحلة على متن طائرة بوينغ 787 المتطورة، والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات كفاءة في استهلاك الوقود في العالم.

وتقع مدينة نيس على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا، وتشتهر بواجهتها البحرية خلابة تعرف باسم «بروميناد ديزرونغليه وات» على طول سبعة كيلو مترات، والجدير بالذكر، أنه تم إدراج مدينة نيس كموقع للتراث العالمي لليونيسكو في 2021.

وقال مارتن درو، نائب الرئيس الأول للمبيعات والشحن: باعتبارها واحدة من أكثر المدن الساحلية شهرة على الريفييرا الفرنسية، يسعدنا إضافة نيس إلى شبكتنا الصيفية في عام 2022، وتسيّر الاتحاد للطيران رحلاتها إلى نيس للمرة الأولى، ونحن على ثقة أنه الوجهة ستجذب مجموعة واسعة من المسافرين، الذين يتطلعون إلى إرضاء عشقهم للسفر هذا الصيف.

ونيس هي الوجهة الصيفية الخامسة، التي أعلنت عنها الاتحاد للطيران لعام 2022 بعد كريت وملقة وسانتوريني وزنجبار، ومن المقرر إطلاق الرحلات منتصف يونيو المقبل.

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