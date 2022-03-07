طيران الإمارات توقع مذكرة تفاهم لتعزيز السياحة والتجارة في سريلانكا

المصدر: دبي- البيان

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وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مكتب الترويج السياحي السريلانكي، وتؤكد الاتفاقية مجدداً التزام الناقلة تجاه سريلانكا، وتحدد المبادرات ذات المنفعة المتبادلة، التي ستساعد في إنعاش صناعة التجارة والسياحة في تلك الدولة.

وقع المذكرة أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، وكيمارلي فرناندو، رئيسة مكتب الترويج السياحي السريلانكي، بحضور وزير السياحة السريلانكي براسانا راناتونجا ومالراج دي سيلفا سفير سريلانكا لدى دولة الإمارات وناليندا ويجيراتنا قنصل عام سريلانكا في دبي، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران لدائرة الشؤون الدولية، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات بدبي.

وقال أحمد خوري: سريلانكا سوق مهمة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية، وتؤكد الاتفاقية التزامنا الراسخ تجاه هذه الدولة. لقد أطلقنا عملياتنا في كولومبو، منذ أكثر من 35 عاماً، وشراكتنا مستمرة في النمو بقوة. ونحن نتطلع إلى استكشاف مبادرات ذات منفعة متبادلة ستساعد في إنعاش قطاعي التجارة والسياحة في سريلانكا، وتوفر أمام طيران الإمارات فرصاً لخدمة الطلب في هذه السوق.

وقالت كيمارلي فرناندو: سريلانكا وجهة جميلة، والشراكة الاستراتيجية مع طيران الإمارات حيوية لتوجيه صناعة السفر والسياحة في سريلانكا، حيث تتيح أمامنا استكشاف واستغلال الفرص وفتح العديد من السبل لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية في سوق السياحة العالمي. نحن متحمسون لهذه الشراكة، ونشعر بالامتنان لكل الدعم الذي قدمته طيران الإمارات لنا، خلال العقود الثلاثة من العلاقة الطويلة وخصوصاً خلال الجائحة، ونأمل أن نتمكن معاً من رفد وخدمة السوق بفعالية.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد طيران الإمارات والسياحة السريلانكية من الأنشطة المشتركة، التي ستساعد في تعزيز التجارة والسياحة، بما في ذلك المعارض التجارية والرحلات التعريفية التجارية والمعارض وورش العمل.

ونقلت طيران الإمارات، منذ إعادة فتح سريلانكا بأمان أمام السياح الدوليين في فبراير 2021، أكثر من 80 ألف مسافر إلى كولومبو، وتعدّ الإمارات وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى سريلانكا، وتشغل طيران الإمارات حالياً 28 رحلة أسبوعياً إلى كولومبو، وهي الناقلة الدولية الوحيدة، التي توفر خدمة الدرجة الأولى، حيث تقدم للمسافرين إلى سريلانكا منتجات ذات مستوى عالمي وراحة فائقة على الأرض، وفي الأجواء.

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