أرباح تاريخية.. 841 مليون درهم أرباح فلاي دبي خلال 2021 والعائدات 5.3 مليار

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي اليوم 7 مارس 2022، عن نتائجها السنوية للفترة المشمولة بالتقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2021 محققة أرباحا تاريخية بلغت 841 مليون درهم (229 مليون دولار).

وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية 5.3 مليار درهم (1.434 مليار دولار) مقارنة بـ 2.8 مليار درهم (773 مليون دولار أمريكي) في عام 2020 بنمو بلغ 86 %.

وارتفعت اعداد المسافرين لتصل الى 5.6 مليون مسافر. بنسبة نمو بلغت 76٪ مقارنة بعام 2020 فيما بلغ اشغال المقاعد 69 %.

وتعليقًا على إعلان نتائج الشركة لهذا العام، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الاعلى لفلاي دبي: "تأتي النتائج الاستثنائية التي حققتها فلاي دبي لعام 2021 بعد عامين مليئين بالتحديات نتيجة لوباء كوفيد-19. بفضل القرارات والتوجيهات التي تبنتها القيادة في دولة الإمارات، ومنها إجراءات السلامة الاحترازية طوال رحلة المسافر، كل ذلك اعطى الثقة للسياح للسفر إلى دبي والامارات عموما؛ مما أدى إلى زيادة أعداد المسافرين بنسبة 76٪ على أساس سنوي. ما زلنا نتمتع بوضع ممتاز لاستقبال الزوار عبر شبكتنا في دبي وخارجها. تمثل فلاي دبي جزء لا يتجزأ من صناعة السفر والسياحة في دبي ".

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في تعليقه على النتائج السنوية لعام 2021:

"نموذج عمل فلاي دبي لا يزال قويا وقد خدمنا بشكل جيد خلال الوباء. ومع عودة الطلب، تُرجمت هذه الأساسيات القوية إلى تحسن كبير في أدائنا المالي. تحقق هذا الإنجاز بفضل التزام موظفينا الراسخ والمرونة التي نتمتع بها في اعمالنا".

واضاف الغيث " كان التحدي الذي ظل قائماً طوال عام 2021 هو التغييرات المستمرة في قيود السفر. هذا يعني أن المسافرين لم يكن لديهم الثقة لحجز السفر مبكرًا، لكنهم استمروا في السفر مع فترة حجز أقصر قبل تاريخ سفرهم. خلال النصف الثاني من العام، بدأت قيود السفر في التخفيف مما أدى إلى زيادة الطلب على السفر عبر شبكتنا. أطلقنا رحلات إلى وجهات صيفية موسمية لتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين، كما أن الزيادة في جدول رحلاتنا في النصف الثاني من العام عززت الطلب على السفر إلى دبي ".

العوامل الرئيسة التي ساهمت في تعافي فلاي دبي منذ ذروة الوباء

• اطلقت الناقلة 22 وجهة جديدة في عام 2021، 13 منها كانت وجهات غير مخدومة سابقًا برحلات من دبي.

• كانت أكثر 10 مسارات ازدحامًا للرحلات المنتظمة عبر شبكة فلاي دبي هي الإسكندرية (HBE)، البحرين (BAH)، بوخارست (OTP)، الدوحة (DOH)، كراتشي (KHI)، كاتماندو (KTM)، ماليه (MLE)، تبليسي (TBS)، تل أبيب (TLV) وزنجبار (ZNZ)

• لتلبية الطلب على السفر خلال الصيف، أطلقت الناقلة رحلات إلى خمس وجهات موسمية صيفية وهي: باتومي (BUS)، بودروم (BJV)، ميكونوس (JMK)، سانتوريني (JTR) وطرابزون (TZX)

• مع تخفيف قيود السفر عبر الشبكة، شهدت فلاي دبي زيادة في الطلب على السفر. في يناير 2020، شغلت فلاي دبي خلال 5،701 رحلة. متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الوباء. في ديسمبر 2021 شغلت الناقلة 6430 رحلة.

• شهدت فلاي دبي زيادة في الطلب على رحلات الربط بنسبة 34٪ من المسافرين سواء رحلات الربط عبر شبكة فلاي دبي أو من خلال الرمز المشترك مع طيران الإمارات.

• نمو الطلب على درجة الأعمال في الاسواق التالية عبر شبكة فلاي دبي:

o شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 42٪ في عام 2021 مقارنة مع 35٪ في عام 2019

o شهدت أوروبا زيادة بنسبة 51٪ في عام 2021 ارتفاعًا من 41٪ في عام 2019

o شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 42٪ في عام 2021 ارتفاعًا من 35٪ في عام 2019

• توسع الأسطول ليصل الى 59 طائرة منها 34 طائرة من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و 22 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و 3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9

• عادت طائرة بوينغ 737 ماكس إلى أسطول الشركة بدء من أبريل حيث خضعت خلال هذه الفترة الى عملية التخزين النشط مما سهل من عملية عودتها للخدمة.

• ستواصل فلاي دبي تشغيل أسطول مكون طائرات بوينغ 800-737 من الجيل الجديد وبوينغ 737 ماكس

• توصلت فلاي دبي في يوليو إلى اتفاق مع بوينغ وعدلت الشركة طلبياتها من الطائرات التي طلبتها في عامي 2013 و 2017. وقامت الناقلة بخفض إجمالي عدد الطائرات التي ستتسلمها بمقدار 65 طائرة. وحتى 31 ديسمبر، كانت قد تسلمت 25 طائرة من طلبيتها البالغة 161 طائرة يتوقع ان تتسلمها.

• انجزت فلاي دبي متطلبات التمويل لـ 13 طائرة بوينغ 737 ماكس ومحركين من طراز Leap 1B عن طريق البيع وإعادة التأجير لدعم تسلم الطائرات خلال عام 2021.

• انتقلت فلاي دبي إلى مقرها الجديد في أبريل الذي يشكل بيئة عمل ملائمة واكثر استدامة لموظفيها. يضم المقر الجديد مركز تدريب لطواقم الرحلات.

• منذ إطلاق الشراكة بالرمز الموسعة مع طيران الإمارات في عام 2017، استفاد أكثر من 8.3 مليون مسافر برحلات ربط اكثر سلاسة عبر الشبكة المشتركة.

مؤشرات الاداء والعمليات التشغيلية

توقعات العام 2022

تتمثل استراتيجية فلاي دبي للعام الجاري في المساهمة في تعزيز قطاع السفر بعد جائحة كوفيد -19. خلال العام الجاري 2022، ستتسلم فلاي دبي 20 طائرة. سيتم تشغيل هذه الطائرات عبر شبكة الناقلة ما يعطي العملاء الفرصة للسفر إلى المزيد من الوجهات حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في تعليقه على توقعات عام 2022:

"مع رفع القيود عبر شبكتنا وزيادة الطلب على السفر، نحن متفائلون بحذر بشأن العام الجاري على الرغم من الوضع الجيوسياسي وتأثيره المحتمل على أسعار السلع. اعتبارًا من مارس 2022، سوف نتسلم 20 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، والتي ستشهد المزيد من منتجاتنا وخدماتنا عبر اسطولنا فضلا عن دعم نمونا المستقبلي. مع استمرار زخم السفر في النمو، سنزيد اعداد الرحلات ونطلق المزيد من الوجهات الجديدة عبر شبكتنا خلال العام الجاري. ولدعم مسار النمو هذا، سنحتاج إلى توظيف أفضل الكفاءات في الصناعة للمساهمة في قصة نجاح فلاي دبي المستمرة. "

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