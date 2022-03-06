«الاقتصاد والسياحة بدبي» تكرّم أعضاء برنامج السفير

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أعضاء برنامج السفير، ومن بينهم مختصّون في قطاع الرعاية الصحية، وعلماء وخبراء في العديد من القطاعات، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين وقادة الأعمال ومسؤولين حكوميين ممن أسهموا في استقطاب فعاليات أعمال عالمية إلى دبي.

وقدّم «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي التابع للدائرة، جوائز لـ 20 جهة من المؤسسات الأعضاء خلال حفل التكريم السنوي الخاص بالبرنامج، والذي أقيم يوم 3 مارس في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

ويبرز دور الإمارة في ريادة مشهد إنعاش قطاع فعاليات الأعمال على الصعيد العالمي، حيث تسهم العروض التي يقدّمها السفراء في تعزيز الفرصة لاستضافة سلسلة من المؤتمرات والمعارض والاجتماعات على مدى السنوات المقبلة، لتوّفر بذلك منصات لتبادل المعرفة ودعم التطوير المهني والتواصل.

وتزامناً مع العروض الفريدة والجذّابة التي تواصل دبي تقديمها لاستقطاب الفعاليات الكُبرى الخاصة بالجمعيات والمجتمعات والهيئات العالمية، أسهم برنامج السفير العام الماضي في فوز دبي باستضافة 26 مؤتمراً دولياً من المقرر عقدها خلال السنوات المقبلة لتستقطب أكثر من 35 ألفاً من الأخصائيين والخبراء في قطاعات متنوعة ومن مختلف أنحاء العالم. وتتضمن أبرز الفعاليات التي أسهم البرنامج بالفوز بها في عام 2021: المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (2025) ومؤتمر IEEE للاتصالات اللاسلكية والشبكات (2024) والمؤتمر العالمي لتعليم العلوم والتكنولوجيا (2023) ومؤتمر الجمعية الدولية لغسيل الكلى البريتوني (2024).

إسهامات قيمة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نتوجه بالتهنئة والشكر لجميع أعضاء برنامج السفير على التزامهم الراسخ وإسهاماتهم القيمة في تعزيز دور دبي البارز كوجهة أعمال عالمية وضمان فوزها باستضافة العديد من فعاليات الأعمال الرائدة خلال عام 2021 بما يشكّل عاملاً حاسماً في تعزيز مكانة دبي وسط المشهد العالمي كمركز للمعرفة والابتكار وجذب الخبراء من مختلف التخصصات».

وأضاف: «بفضل إدراك الجمعيات المشاركة لمدى أهمية الاجتماعات والفعاليات الحّية أكثر من أي وقت مضى، يمنح سفراؤنا الإمارة طابعاً تنافسياً يحفّز صانعي القرار على اختيار دبي لتكون وجهتهم لعقد المؤتمرات والفعاليات المهمة».

وبالإضافة إلى توزيع الجوائز، شهدت الفعالية تقديم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لمحة عامة للوفود عن كيفية استمرار قطاع السياحة في دبي في قيادة مسيرة الانتعاش العالمية، كما عرض إكسبو 2020 مخططات تحويل الموقع إلى ديستريكت 2020. وتضمنت الفعالية جلسة حوار شارك فيها أعضاء برنامج السفير لمناقشة الدروس المستفادة والتخطيط للفعاليات القادمة، قام خلالها المتحدّث العالمي ورائد الأعمال كرزيستوف سيلوش بتسليط الضوء على أهمية هذه الفعاليات في الحياة العملية.

وأسهم البرنامج منذ تأسيسه في عام 2010 في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال، وأدّت جهوده بحلول نهاية عام 2021 إلى دعم الإمارة للفوز باستضافة أكثر من 200 فعالية حضرها أكثر من 250 ألف مشارك.

الشركات والفعاليات الفائزة

وقد شملت قائمة الشركات والفعاليات الفائزة كلاً من، المؤتمر الآسيوي لأمراض الكلى عند الأطفال 2023، والذي أقيم في نادي الإمارات لأمراض الكلى عند الأطفال، ومؤتمر الجمعية الدولية لغسيل الكلى البريتوني 2024 بموقع جمعية الإمارات الطبية لأمراض الكلى، واجتماع الرابطة العربية للمسالك البولية 2022 في جمعية الإمارات للمسالك البولية، ومؤتمر التغيرات النموذجية في إدارة الحمل المبكر والإجهاض لعام 2022 في مستشفى الجامعة في الشارقة، والمؤتمر العالمي للكليّة الملكية لأخصائيي الأشعة بدبي 2022 بهيئة الصحة بدبي، ومؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للفحص والجراحة بالمنظار 2022 بمستشفى الزهراء بدبي، والمؤتمر الدولي السنوي للرابطة الدولية لدراسات طريق الحرير 2022، والندوة الدولية الثامنة لشبكات الحاسوب والاتصالات (2021) في مقر الجامعة الكندية بدبي، والمؤتمر الدولي للحوسبة الخدمية 2021 بمقر جامعة زايد، ومؤتمر IEEE العالمي حول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء 2021 بجمعية IEEE لإدارة التكنولوجيا والهندسة، و(TEMS)، والمؤتمر العالمي لتعليم العلوم والتكنولوجيا 2023 في الجامعة البريطانية في دبي، والمؤتمر العلمي الثالث حول عدوى الجهاز التنفسي الحاد في منطقة شرق المتوسط والاجتماع السادس لشبكة رصد عدوى الجهاز التنفسي في شرق المتوسط (2022)، وكذلك ملتقى الصحة العالمي 2021 بمقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومؤتمر الرابطة الدولية للمكتبات الجامعية 2023 في جامعة زايد بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومؤتمر IEEE للاتصالات اللاسلكية والشبكات 2024 في فرع IEEE الخاص بالإمارات، والاحتفال بالذكرى السبعين للاتحاد الدولي للعقارات 2022 بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمؤتمر الثامن والعشرون للاتحاد البريدي العالمي (2025) بمقر مجموعة بريد الإمارات، والمؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (2025) المجلس الدولي للمتاحف في الإمارات بمقر هيئة دبي للثقافة والفنون بالاشتراك مع بلدية دبي، ومنتدى حوار الشباب برعاية الرابطة الدولية لطلاب الاقتصاد والأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 بمقر الرابطة الدولية لطلاب الاقتصاد والأعمال في الإمارات 2021.

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