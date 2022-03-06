مصر تنقل أربعة آلاف سائح أوكراني عالقين لديها إلى "دول جوار بلدهم"

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات المصرية أمس السبت أنها نقلت أربعة آلاف سائح أوكراني علقوا في مصر بعد انتهاء برامجهم السياحية، إلى "دول الجوار الأوكراني".

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك "تم التوافق على تسيير رحلات من شركتَي مصر للطيران وإير كايرو لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني".

وأضاف "تم حتى الآن نقل حوالي 4000 سائح أوكراني"، دون ذكر أسماء الدول، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تحملت تكاليف الرحلات الجوية.

وكان القائم بأعمال سفارة أوكرانيا بالقاهرة أشار الأسبوع الماضي إلى أن هناك نحو 20 ألف سائح أوكراني علقوا في مصر بعد انتهاء برامجهم السياحية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية تحملها تمديد إقامات السائحين الأوكرانيين العالقين على أراضيها.

ونتيجة لاستمرار المعارك في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين إلى خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو في 24 فبراير، وفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة.

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