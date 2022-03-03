وجهات دبي توفّر خيارات متنوعة لتجارب «الهواء الطلق»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتميز دبي بأجوائها المعتدلة في فصل الشتاء، مما يتيح لسكانها فرصةً مميزة للاستمتاع بأوقات رائعة تجمع العائلة والأصدقاء، حيث توفر الإمارة لمحبي الأنشطة الخارجية تجارب ومغامرات مميزة بفضل ما تضمه من مرافق ترفيهية عالمية المستوى.

ولضمان إطلاع الجميع على مختلف الوجهات الترفيهية الخارجية في الإمارة، تقدم دائرة الاقتصاد والسياحة قائمة بأبرز هذه المعالم وما توفره لمرتاديها من تجارب مميزة:

وجهات خارجية في الهواء الطلق

تبرز نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، كواحدةٍ من أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً للزوار، حيث تستقطب النافورة الراغبين بالاستمتاع بمشاهدة هذه النافورة الراقصة المميزة، والتي تغطي منصتاها العائمتان مساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع، ويصل ارتفاعها إلى 105 أمتار، لتضيء سماء دبي بتشكيلةٍ رائعة من 3 آلاف مصباح LED. وتشهد الوجهة إقامة عروضٍ يومية على أنغام أشهر الأغاني العالمية، تستمر من غروب الشمس وحتى منتصف الليل.

يضم السركال أفنيو مجموعة غنية من المعارض والمتاجر المؤقتة والمساحات المميزة، فضلاً عن مجموعة من المقاهي الأنيقة، مثل «نايت جار كافيه» الذي يقدم لضيوفه وجبات «برانش» رائعة وقائمة قهوة شاملة، بالإضافة إلى عروضٍ ترفيهية أسبوعية يقدمها منسق أغاني موهوب في نهاية كل أسبوع. كما تضم الوجهة المميزة «استديو جام جار»، الذي يوفر منصةً تجمع العائلات والأفراد من جميع الأعمار ممن يحبون الاستمتاع بالرسم بالألوان. كما تضم صالون «تشاك» الراقي، الذي يستقبل ضيوفه من الجنسين ويوفر لهم خدماته المتنوعة.

ويوفر طقس دبي المعتدل في فصل الشتاء ملاذاً فريداً لعشاق الأنشطة المائية في وجهات الإمارة الترفيهية الرائدة، مثل شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وكايت بيتش دبي، وشاطئ حديقة أم سقيم، حيث تتيح هذه الشواطئ العامة والمجانية للعائلات والأصدقاء فرصة الاجتماع والاسترخاء تحت أشعة الشمس والاستمتاع بأجواء البحر المميزة. ويقدم شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس العديد من الأنشطة المخصصة للأطفال، كما يمكن الاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات في أي من المطاعم والمقاهي المتواجدة هناك، إلى جانب التسوق في المتاجر المنتشرة بمحاذاة الشاطئ.

وبعيداً عن صخب المدينة وأضوائها المتلألئة، تمتد محمية رأس الخور للحياة الفطرية على مساحة 6.2 كيلومترات مربعة لتشكل ملاذاً آمناً لـ 450 نوعاً من الحيوانات و47 نوعاً من النباتات، بالإضافة إلى طيور الفلامنجو الوردية، عامل الجذب الرئيسي في المحمية التي تُعتبر وجهةً مثالية للعائلات التي تحب الطبيعة، حيث تفتح أبوابها مجاناً يومياً بين الساعة 7:30 صباحاً و5:30 مساءً. ويمكن للضيوف الدخول إلى أحد الأكشاك الخشبية الثلاثة واستخدام المناظير للاستمتاع بمشاهد الحياة البرية المذهلة على ضفاف البرك المائية.

نزهات ترفيهية ممتعة

أصبحت حديقة زعبيل واحدةً من أبرز وجهات التنزه في دبي، حيث تحتوي على مساحات مخصّصة للجلوس والنزهات، بما في ذلك مساحات العشب المظللة، ومناطق الجلوس المريحة في الهواء الطلق والمدرج. وتضمّ الحديقة «برواز دبي» الشهير الذي يعدّ أحد أبرز المعالم السياحيّة في دبي، كما تستضيف «دبي جاردن جلو»، أول مدينة ترفيهية مضيئة في المنطقة، والتي توفر منصة تعليمية للأطفال.

فيما تُعد حديقة البرج أحد أبرز المرافق الترفيهية في دبي، حيث توفر إطلالات رائعة على نافورة دبي وبرج خليفة. كما يمكن لزوار الحديقة التوجه إلى دبي مول والاستمتاع بتناول وجبة في أحد مطاعم الوجهة التي تضم مئات منافذ المأكولات والمشروبات.

وتشتهر حديقة الصفا ببيئتها الطبيعية الهادئة، وتحيط بالواحة الخضراء قناة دبي المائية الخلابة، مما يجعلها الوجهة المثالية لسكان دبي الذين يتطلعون للابتعاد عن صخب الحياة في المدينة والاستمتاع بالأجواء الهادئة والوجبات الشهية، بالإضافة إلى باقةٍ من النشاطات الرياضية، حيث يمكن للزوار استئجار دراجة هوائية أو حتى قارب، كما يمكن للأشخاص لعب كرة القدم أو كرة السلة أو الكرة الطائرة.

رياضة الدراجات الهوائية

يُعد مسار القدرة للدراجات الهوائية واحداً من أكبر المسارات المخصصة للدراجات في العالم، حيث يمتد على مسافة 84 كيلومتراً بين الرمال الرائعة، ويستقطب الهواة والرياضيين المحترفين على حدٍ سواء، حيث يمنحهم الفرصة للتعرف على بعض الحيوانات البرية المحلية مثل المها العربي بينما يستمتعون بمناظر الصحراء الخلابة. ويمكن للزوار استئجار الدراجات الهوائية من متجر تريك للدراجات بسعر 105 دراهم في اليوم.

ويأتي إنجاز المسار الخاص للدراجات الهوائية في شاطئ جميرا تنفيذاً لتوجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية. ويتيح المسار لعشاق هذه الرياضة زيارة المواقع السياحية الرئيسية في الإمارة، بما فيها شاطئ جميرا، ومتحف الاتحاد، ونادي دبي للإبحار الشراعي، وشاطئ كايت بيتش، وحديقة أم سقيم، وبرج العرب.

الاستمتاع بالتخييم

تتميز منطقة بحيرات القدرة بكونها من أفضل أماكن التخييم في الإمارات، حيث توفر وجهةً هادئة بالقرب من محمية المرموم الصحراوية، وإطلالات خلابة على المشهد البانورامي لدبي. وتتيح البحيرات الاصطناعية للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات البرية في موطنها الطبيعي، مثل ثعالب الصحراء والمها، أو أحد أنواع الطيور البالغ عددها 170 نوعاً، والتي تعيش في محيط البحيرات. ويمكن للأزواج زيارة بحيرة الحب التي تتكون من بحيرتين محفورتين على شكل قلبين متداخلين مع كلمة «حب» باللغة الإنجليزية ترسمها النباتات والأشجار المجاورة.

الوجهة الجبلية

وتقع حتّا، التي تعني الجبال الصخرية، على سفوح جبال الحجر على بعد 130 كم شرق مركز مدينة دبي، وتُعد وجهةً مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع من خلال ما توفره من أنشطة حماسية ومشوقة، مثل التخييم، والمشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات الجبلية، وقوارب الكاياك، لا سيما مع الفرصة المميزة التي يقدمها منتجع «حتا سدر تريلرز» للإقامة في العربات السكنية الفاخرة.

وتتميز صحراء لهباب بالصخور الأحفورية التي توفر إطلالات طبيعية خلابة على رمال الصحراء الحمراء لتقدم مغامرة مثالية في أجواء عربية مميزة. وتُعد هذه الوجهة الرائعة مقصداً لعشاق التخييم، حيث يمكنهم استكشاف الصخور والكثبان الرملية، مثل الصخرة الوردية أو منطقة كثبان بيج ريد الواقعة على ارتفاع 300 قدم، أو الاستمتاع بما توفّره من أنشطة عديدة لمحبّي المغامرات، مثل ركوب الدراجات الرباعية.

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