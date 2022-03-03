«جراند بارك كودهيبارو المالديف» وجهة جمال الحياة البحرية

المصدر: دبي- البيان

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يقع منتجع جراند بارك كودهيبارو المالديف في جزيرة كودهيبارو، إحدى جزر المالديف المحاطة بالمياه الصافية والمناظر الخلابة، وهو منتجع فاخر مكون من جزيرة واحدة تضم مجموعة من الفيلات الشاطئية والفيلات العائمة على الماء ليقدم مزيجاً مثالياً من الفخامة والهدوء والاستدامة.

ويقع المنتجع في جزيرة كودهيبارو في ماليه آتول الشمالية المشهورة بمواقع الغوص والحياة البحرية الغني، ويقدم مجموعة متنوعة من التجارب الغامرة للضيوف لاكتشاف الجنة.

المغامرات المائية

لجميع الباحثين عن تجربة مليئة بالإثارة، يقع منتجع جراند بارك كودهيبارو المالديف في شمال ماليه أتول، وتحيط به الشعاب المرجانية بألوانها الزاهية والنابضة بالحياة ما يجعلها بيئة مثالية لرحلات الغوص التي لا تنسى. ويمكن للضيوف الاختيار من بين الغوص بين الشعاب المرجانية، دورات مع مدربي الغوص، رحلات الغوص المتخصصة بالإضافة إلى تجارب غوص خاصة بالأطفال.

ويمكن أيضاً لعشاق الرياضة البحرية تجربة قائمة لا حصر لها من الأنشطة المختلفة مثل: التزلج على الماء، التجديف بالكاياك، ركوب الأمواج شراعياً، الإبحار بالمراكب الشراعية، التزلج الهوائي، ركوب الأمواج والكثير من الأنشطة البحرية التي تضمن لك قضاء وقت ممتع.

منتجع صديق للبيئة

يعد منتجع جراند بارك كودهيبارو المالديف صديقاً للبيئة، حيث يلتزم بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الضيافة المستدامة ومواصلة تحسين أداء الاستدامة البيئية والاجتماعية والثقافية، من خلال «الفريق الأخضر» الذي يتمتع بالمهارات اللازمة لضمان تنفيذ تدابير الاستدامة البيئية والاجتماعية والثقافية الفعالة ومراقبة الأداء بكفاءة عالية. تتضمن بعض مبادرات الاستدامة في المنتجع الاستفادة من الطاقة الشمسية، فصل النفايات، تقليل استخدام البلاستيك الفردي، وغيرها الكثير.

تعد جزيرة المنتجع جزءاً من نظام بيئي حساس للشعاب المرجانية يضم وفرة من السلالات البحرية - بما في ذلك السلالات المحمية وطنياً مثل الشعاب المرجانية، السلاحف، القروش، الدلافين، سرطانات البحر. كما يشمل النظام البيئي الأرضي للجزيرة أيضاً حيوانات محمية مثل العديد من سلالات الطيور.

نكهات مختلفة

يقدم منتجع جراند بارك كودهيبارو المالديف للضيوف فرصة الاستمتاع بتناول مذاقات مختلفة ولذيذة في أي من مطاعم المنتجع الثلاثة. جرب تناول الطعام في مطعم The Edge المصمم من خشب الصنوبر ليعكس التأثيرات المالديفية في الأرضيات والسقف، والذي يتميز بمحطات الطهي الحية الشاملة للأطباق الطازجة. أثناء النهار يقدم مطعم وبار Breeze بجانب المسبح متعة تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة بجانب المسبح، وفي المساء يتحول إلى لاونج لمتعة وراحة الضيوف حيث يضع السقاة المبتكرون الكوكتيلات المنعشة والنبيذ الفاخر والوجبات الخفيفة جنباً إلى جنب. وبعيداً عن باقي مرافق المنتجع، يقع مطعم Firedoor المتخصص والحائز على جوائز والذي يوفر للضيوف فرصة مميزة لتناول الأطعمة البحرية في أجواء مريحة وهادئة.

أحضان البحر

وفي منتجع جراند بارك كودهيبارو المالديف، المكان الذي يحتفل فيه الضيوف بين أحضان البحر والسماء بلحظاتهم الخاصة سواء كان حفل زفاف أو ذكرى سنوية. سيعمل فريق الفعاليات على تجهيز جميع التفاصيل الصغيرة بدءاً من تزيين المكان، ترتيب إقامة الضيوف، والتخطيط لقائمة خاصة من الفعاليات لخلق ذكريات تدوم مدى الحياة.

وللأزواج الجدد خلال شهر العسل، يمكنهم الاستمتاع بتجربة تناول طعام خاصة ومنعزلة على الشاطئ وسط أجواء رومانسية يملؤها الحب والهدوء مع أصوات مياه الجزيرة، بدءاً من الإفطار عند شروق الشمس على الشاطئ، تجربة تناول الطعام العائمة، العشاء تحت النجوم، وغيرها الكثير.

المنتجع الصحي

يدعو المنتجع الصحي في جراند بارك كودهيبارو المالديف، الحائز على جوائز، إلى أسلوب حياة شامل، صحي، ومستدام يضمن للضيوف الخروج من جلسات السبا الفاخرة في جزر المالديف والشعور بالانتعاش والحيوية.

بالشراكة مع شركة كمفورت زون، يقدم السبا في المنتجع مجموعة مختارة من علاجات السبا المميزة حيث تركز كل جلسة على نفسية متجددة ومتوهجة من خلال تقنيات اللمسة الآسيوية المحسنة من بالي أو الأيورفيدا المصممة لتحقيق السلام الداخلي.

ويضم المنتجع الصحي سبع غرف للعلاج تطل على مياه البحر النقية الصافية، ما يوفر أجواء مثالية لرحلة تجديد الشباب. يحتوي المنتجع الصحي أيضاً على صالون تجميل وغرفة استرخاء ومتجر سبا يشمل منتجات من شركة كمفورت زون.

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