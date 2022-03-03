فلاي دبي تدشن رحلاتها الى مدينة العلا السعودية

المصدر: البيان

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احتفلت فلاي دبي، بافتتاح رحلاتها المنتظمة الى مدينة العلا السعودية لتصبح أول شركة طيران تشغل رحلات من دبي الى هذه المدينة. ووصلت الرحلة الافتتاحية بالأمس إلى مطار العلا الدولي (ULH) واستقبلت بتحية من رشاشات المياه التقليدية، إيذانا ببدء رحلات الشركة التي ستكون بمعدل رحلتين اسبوعيا. وكان على متن الرحلة الافتتاحية وفد رفيع المستوى برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، وأعضاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام الإماراتية.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “يسعدنا أن نرى أول رحلة طيران من فلاي دبي تهبط في العلا اليوم ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر السلطات المختصة والهيئة الملكية لمحافظة العلا. لدعمهم وجهودهم المستمرة. يعكس إطلاق رحلاتنا الى العلا التزامنا بتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفتح أسواق جديدة لمزيد من المسافرين ".

ومن جهته أكد فيليب جيه جونز، رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: “في الوقت الذي تواصل فيه العلا سعبها للترويج السياحي وزيادة زوارها حول العالم، يسعدنا أن توفر فلاي دبي رحلات مباشرة على مدار العام من دبي. وستسهل الرحلات الجديدة ليس فقط حركة الزوار من السوق الإماراتي المهم، ولكن من جميع أنحاء شبكة فلاي دبي الدولية الواسعة إلى العلا. لا توجد وجهة أخرى تضاهي مدينة العلا من حيث تاريخها العريق والتراث والثقافة فضلا عن الفاعليات الترفيهية والتجارب الفاخرة التي توفرها للزوار. والآن أصبح الوصول إليها أكثر سهولة للزوار بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء. لا يزال أمامنا خمسة أسابيع مثيرة على أجندة العلا وندعو جميع مسافري فلاي دبي للزيارة للاستمتاع بالحفلات الموسيقية والمهرجانات والفاعليات الاخرى".

تمثل العلا إحدى عجائب العالم غير المرئية وتقع بالقرب من الحجر وهو موقع مدرج ضمن التراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، والذي افتتح امام الزوار لأول مرة في عام 2020. في الحجر، يمكن للزوار استكشاف بقايا هذا الموقع التاريخي وألاثري المدهش.

مع إطلاق الرحلات إلى العلا، نمت شبكة فلاي دبي في المملكة العربية السعودية الآن إلى ست وجهات تشمل الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وينبع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي مع باقات سفر ملائمة للجميع تبدأ من 1899 درهمًا. تشمل أسعار الباقات رحلات ذهاب وعودة على الدرجة السياحية والإقامة لمدة ثلاث ليالٍ لكل شخص على أساس مشاركة شخصين بالغين في الغرفة، بما في ذلك الضرائب (الغرفة فقط). يمكن للمسافرين تخصيص باقات السفر الخاصة بهم وإضافة إضافات اختيارية مثل تأمين السفر أو التنقلات من وإلى المطار أو الجولات السياحية.

أعيد تصميم تجربة الركاب في فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من تواصل الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة في السفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل العملاء الذين يحجزون رحلة طيران عبر موقع flydubai.com على تغطية تأمينية عالمية مجانية ضد كوفيد-19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ IATA ومتعقب وجهة IATA طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكنهم أيضًا زيارة مركز معلومات COVID-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

تذكرة موسمية مجانية لزيارة إكسبو 2020

سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة فلاي دبي إلى دبي ببطاقة دخول موسمية مجانية لزيارة إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022. تسري هذه المبادرة على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من يناير 2020 للسفر خلال تواريخ الفعالية.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا (ULH) اعتبارًا من 2 مارس يومي الأربعاء والسبت. وتبدأ الرحلات إلى مطار ينبع الدولي (YNB)، المعروف أيضًا باسم مطار الامير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي، في 24 فبراير أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي الى العلا إلى من 3500 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1،050 درهم. كما تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من العلا إلى دبي من 3500 ريال وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1،050 ريال سعودي.

تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى العلا من 3500 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1500 درهم. اما رحلات ينبع فبدأ الأسعار ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من ينبع إلى دبي من 3500 ريال و أسعار الدرجة السياحية من 1،500 ريال.

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم

600 54 44 45 (+971)او مركز الاتصال في المملكة العربية السعودية; (+966) 206 0033 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.

للحصول على جدول الرحلات الكامل والأسعار، يرجى زيارة https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

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