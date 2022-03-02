طيران الإمارات تتوسع في المناطق الشمالية بافتتاح أول مكتب مبيعات في الفجيرة

المصدر: دبي ـ البيان

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وسعت طيران الإمارات تواجدها في المناطق الشمالية بافتتاح مكتب مبيعات تجزئة في الفجيرة، لتوفر بذلك مزيداً من الراحة للعملاء الراغبين في حجز رحلاتهم.

وشهد حفل افتتاح المكتب الجديد، الكائن في مبنى الغليلة المطل على كورنيش الفجيرة، خالد بالجافلة نائب رئيس دائرة العمليات التجارية في طيران الإمارات بالدولة وسلطنة عُمان، وشاز بيشمام مدير أول مبيعات طيران الإمارات لمنطقة دبي والمناطق الشمالية، وخالد حسن مدير مبيعات طيران الإمارات لمنطقة الشارقة والمناطق الشمالية، وسايمون وودفورد نائب رئيس الخدمات الجوية العالمية والتوزيع في مجموعة دناتا للسفر، وياسر راشد محمد راشد مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الفجيرة، وإسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة الدولي.

وعملت طيران الإمارات بالشراكة مع دناتا لخدمات التمثيل بصفتها وكيل عاماً للمبيعات GSA في الفجيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويمثل افتتاح أول مكتب مبيعات تجزئة لطيران الإمارات تأكيداً على سعي الناقلة للتوسع في تقديم مزيد من الدعم المباشر لقاعدة العملاء في الإمارة. وجهّزت طيران الإمارات المكتب الجديد لتوفير بيئة مريحة للعملاء الراغبين في إجراء الحجوزات أو التحدث إلى أحد وكلاء المبيعات لتخطيط رحلاتهم. ويضم المكتب 4 كاونترات لخدمة العملاء مخصصة لحجوزات الطيران وشراء التذاكر واستفسارات العملاء العامة. ساعات عمل المكتب كما يلي:

- من الاثنين - الخميس، والسبت: 9 صباحاً - 1 ظهراً ومن 4 عصراً - 8 مساءً

- الجمعة: 9 صباحاً - 12 ظهراً، ومن 4 عصراً - 8 مساءً

- الأحد: عطلة أسبوعية

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