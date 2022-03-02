فلاي دبي تطلق أولى رحلاتها إلى العلا في السعودية

المصدر: دبي- ناهد مبارك

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أطلقت فلاي دبي اليوم (الأربعاء) أولى رحلاتها إلى محافظة العلا في المملكة العربية السعودية لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة.

وتنظم فلاي دبي رحلاتها إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز (ULH) في محافظة العلا بواقع مرتين في الأسبوع انطلاقاً من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.

ويزور وفد إعلامي رفيع المستوى من دولة الإمارات، اليوم (الأربعاء)، محافظة العلا، في ضوء الرحلة الافتتاحية الرسمية للخط الجديد لطيران فلاي دبي.

ويتقدم الوفد الرئيس التنفيذي للطيران غيث الغيث يرافقه رؤساء صحف محلية ومؤسسات إعلامية ورواد من التواصل الإجتماعي في الدولة.

وتعد العلا إحدى عجائب العالم غير المكتشفة وهي موطن «الحجر» الذي يعد أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في السعودية. تم افتتاح هذا الموقع أمام الزوار لأول مرة في 2020 ويمكن للسياح الآن استكشاف وعرض المواقع التاريخية والأثرية الغنية في هذه المنطقة من خلال رحلة عبر متحف مفتوح للمقابر النبطية المحفوظة في الحِجر، وتلال الحجر الرملي، والمساكن التاريخية والآثار، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، والتي تحمل تاريخاً يمتد لأكثر من 200 ألف عام من التاريخ غير المستكشف إلى حد كبير.

وتوفر العلا للركاب خيارات مدهشة للبحث عن تجارب ثقافية وتاريخية متنوعة بالإضافة إلى أنشطة المغامرات في الهواء الطلق، خصوصاً في فصل الشتاء المعتدل.

وكانت الناقلة أعلنت عن استئناف رحلاتها إلى مدينة ينبع الساحلية لترفع وجهاتها في المملكة إلى 6 وجهات وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة إضافة إلى العلا وينبع، وبدأت الرحلات إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع اعتباراً من 24 فبراير بواقع 3 رحلات أسبوعياً.

وترى فلاي دبي في المملكة العربية السعودية سوقاً جوهرياً ومهماً، إذ ارتفعت حركة السفر بالاتجاهين بين السعودية والإمارات بشكل كبير وسريع جدا.

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