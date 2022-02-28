"دناتا " تطلق "ماي سيتي إكسبيرت" لتعزيز تجارب الزوار والمقيمين في دبي

المصدر: وام

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أطلقت مجموعة دناتا للسفر بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي العلامة التجارية الجديدة "ماي سيتي إكسبيرت" لتوفر للمقيمين والزوار مقاربةً جديدة للتعرف على دبي.

ويتيح موقع "ماي سيتي إكسبيرت" الذي صُمّم ليصبح "رفيق السفر" المخصص للمستخدمين في دبي إمكانية الحجز في الوقت الفعلي لتشكيلة تضم أكثر من 1200 جولة ومنطقة جذب وتجربة.

ويمكن للمستخدمين أيضاً التواصل مباشرة مع الخبراء المقيمين في دبي للحصول على توصيات أو لتنظيم مسارات عبر أهم المعالم المحلية أو "الجواهر الخفية" التي تلبي متطلباتهم.

وبالإضافة إلى خدمة الكونسيرج عبر الإنترنت افتتحت أكشاك "ماي سيتي إكسبيرت" الآن في ميناء دبي لدعم ركاب الرحلات البحرية بحجوزات الجولات والمعالم السياحية أثناء رسوهم في المدينة.

ومن المقرر الإعلان عن مواقع إضافية حيث تتطلع العلامة التجارية إلى توسيع تواجدها الفعلي في المواقع الرئيسية للمسافرين.

ويستطيع المسافرون المهتمون باستكشاف مناطق أخرى في الإمارات أيضاً حجز تجارب عبر الدولة للاستمتاع بجولات يومية انطلاقاً من دبي.

وقالت حور الخاجة نائب الرئيس المساعد للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: " مع استمرار النمو المضطرد للسياحة المحلية والداخلية في دبي نشهد أيضاً زيادة في الطلب على الجولات والمعالم والتجارب السياحية في المدينة حيث يسعى المقيمون والزائرون إلى الاستفادة من عروض مختلف الوجهات الجذابة. وتركز شراكتنا مع دناتا على دعم المسافرين على وجه التحديد في هذا السياق حيث نقدم لهم منصة مثالية لحجز جميع التجارب التي يمكن لمدينتنا تقديمها مع ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الاستفادة من خبرات وتوجيهات مجموعة واسعة من خبراء السفر. وانطلاقاً من التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بضمان تمتع الزوار بأفضل التجارب في العالم فإننا نواصل تعزيز علاقاتنا مع الشركاء والجهات ذات الصلة مع إعطاء الأولوية لسلامة السياح المحليين والدوليين في كل مرحلة ونقطة اتصال في جولاتهم عبر المدينة".

من جهتها، قالت آلاء الخطيب نائب رئيس إدارة الوجهة في مجموعة دناتا للسفر: " يسعدنا أن نعلن عن العلامة التجارية المحلية ماي سيتي إكسبيرت بهدف الاستفادة من خبرات دناتا في السوق المحلية، التي تمتد لأكثر من 60 عاماً لدعم جيل جديد من المسافرين. ومع استمرار نمو سوق الجولات والمعالم السياحية، وعبر مشهد الإمارات العربية المتحدة من التجارب ذات المستوى العالمي فإننا على اطلاع ودراية تامة بأحدث الفرص والاتجاهات. ويتيح منتجنا الجديد للمسافرين حجز جميع أنشطتهم في مكان واحد والتشاور مع خبراء فريقنا المحلي في أي وقت للاستفادة من معارفهم التي لا تضاهى والوصول إلى أفضل التجارب التي تقدمها دبي".

وجرى تطوير علامة "ماي سيتي إكسبيرت" في إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة دناتا للسفر مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتصبح الموزع الرئيسي للجولات السياحية في دبي. ويمكن لزوار موقع "زوروا دبي Visit Dubai" أيضاً حجز جولاتهم وتجاربهم في دبي مباشرةً من خلال "ماي سيتي إكسبيرت".

وتوفر محفظة "ماي سيتي إكسبيرت" الواسعة أمام المسافرين إمكانية حجز عالم من تجارب دبي عبر الفئات التالية: الصحراء والبر والرحلات البحرية والقوارب والحدائق المائية والمتنزهات والرياضات والجولات السياحية للعائلات والفعاليات الفنية والثقافية واكتشاف الإمارات الأخرى ومعرض إكسبو 2020 دبي.

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