شركة آيروفولت الروسية للطيران تعلن تعليق كل رحلاتها باتجاه أوروبا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة آيروفولت الروسية للطيران أنها تعلق اعتبارا من الاثنين كل رحلاتها باتجاه أوروبا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي بالكامل أمام كل الطائرات الروسية.

وقالت الشركة في بيان نشر مساء الأحد "بسبب القيود المرتبطة بالمجال الجوي التي وضعتها السلطات الأوروبية تعلق آيروفلوت اعتبارا من 28 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر رحلاتها إلى كل الوجهات الأوروبية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأحد أنه سيغلق مجاله الجوي أمام الشركات الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو إجراء اتخذته أيضا كندا وعدة دول أوروبية لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

وأنشأت هذه القرارات منطقة حظر طيران شاسعة، ما يجبر الرحلات الجوية من وإلى روسيا على التفافات طويلة.

ردا على ذلك، بدأت روسيا في إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة بالدول الأوروبية التي أعلنت قرارات مماثلة في الأيام الأخيرة، وبينها المملكة المتحدة ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا وبلغاريا وبولندا وتشيكيا.

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