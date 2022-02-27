أبوظبي ترفع الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية والفعاليات إلى 90%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديث الإجراءات الاحترازية تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الإمارات فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد -19».

وأضافت الدائرة، في تعميم اليوم حصلت «البيان» على نسخة منه، موجه إلى مدراء المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمو الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية، بضرورة الالتزام بتطبيق 3 تعليمات تتعلق بالوجهات السياحية والفعاليات والمناسبات المجتمعية.



الوجهات السياحية



وأوضحت الدائرة أنه بالنسبة للوجهات السياحية فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90%، على ان يكون ارتداء الكمام اختياري في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائه في الأماكن المغلقة مع الالتزام بالتباعد الجسدي واعتماد نظام المرور الأخضر للزوار والموظفين مع استمرار فحص «EDE».



الفعاليات



وذكرت الدائرة انه بالنسبة للفعاليات فتقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90% وارتداد الكمام اختياري في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائه في الأماكن المغلقة، واستمرار اعتماد نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) سلبية لمدة لا تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين.



المناسبات المجتمعية



وأشارت الدائرة انه بالنسبة للمناسبات المجتمعية فتقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90% وارتداء الكمام اختياري في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائه في الأماكن المغلقة مع الالتزام بالتباعد الجسدي، واستمرار اعتماد نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) لمدة لا تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين.

وذكرت الدائرة انه سيتم التفتيش من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحية أبوظبي للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة هذه الإجراءات، داعية إلى التقيد بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشان المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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