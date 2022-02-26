متطلبات جديدة لدخول المسافرين إلى دبي

المصدر: البيان

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كشفت شركة طيران الإمارات عن متطلبات جديدة تخص المسافرين للدخول إلى دبي.

وأوضحت الشركة أن المتطلبات، التي تم تطبيقها اعتباراً من اليوم، تشمل كل الركاب المسافرين إلى دبي من جميع البلدان، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وتتلخص في النقاط الثلاث التالية:

1 شهادة تطعيم سارية المفعول توضح أن الراكب تم تطعيمه بالكامل بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية أو الإمارات، ويتضمن نظام رمز الاستجابة السريعة.

2 شهادة اختبار كوفيد 19 سلبية صالحة، التي تصدر في غضون 48 ساعة من وقت جمع العينة وإصدارها من قِبل مزود خدمة صحية معتمد، مع نظام رمز الاستجابة السريعة.

3 شهادة طبية سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة تفيد بأن الراكب قد تعافى الإصابة من فيروس كورونا خلال فترة شهر واحد من تاريخ الشفاء حتى تاريخ الوصول، مع نظام رمز الاستجابة السريعة.

وذكرت «طيران الإمارات» أنه يجب على الركاب الخضوع لاختبار «بي سي آر» عند الوصول إلى دبي والحجر الذاتي حتى يحصلوا على نتيجة سلبية.

ولفتت إلى أن في حال كانت نتيجة فحص المسافر إيجابية، يجب اتباع الإرشادات الصادرة عن هيئة الصحة المختصة في دبي.

وأكدت أن شهادات اختبار «بي سي آر» المطبوعة أو الرقمية أو شهادات التطعيم تقبل باللغتين العربية والإنجليزية، منوهةً بضرورة أن تتضمن رمز الاستجابة السريعة، في حين لا تُقبل الشهادات عبر الرسائل النصية، ويمكن قبول شهادات التطعيم بلغات أخرى إذا تم التحقق من صحتها في نقطة المغادرة.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق قواعد وشروط الدخول إلى الوجهة النهائية على مسافري العبور.

وأوضحت الشركة أن اختبار «بي سي آر» ليس ملزماً للفئات التالية:

1 جميع مواطني دولة الإمارات العائدين إلى دبي من أي دولة قبل المغادرة، ولكن يجب عليهم إجراء الاختبار عند الوصول.

2 المرافقون غير المواطنين لأحد أفراد الدرجة الأولى من الأسرة المواطنة والعاملون في الخدمة المنزلية المرافقون لكفيل مواطن، وذلك قبل المغادرة، ولكن يجب إجراء الاختبار عند الوصول.

3 الأطفال الأقل من 12 سنة.

4 المصابون بإعاقات شديدة أو متوسطة.

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