طيران الإمارات تروج السياحة في تايلند

المصدر: دبي- البيان

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أكدت طيران الإمارات التزامها بترويج السياحة في تايلند بتوقيع مذكرة تفاهم مع «هيئة السياحة التايلندية TAT». وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على دراسة مبادرات مشتركة وفرص تعاون من شأنها تعزيز الجهود التسويقية والترويجية لجذب المسافرين إلى تايلند.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفيفات راتشاكيتبراكارن، وزير السياحة والرياضة التايلندي. ووقعها عن طيران الإمارات أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، وتشاتان كونجارا نا أيوديا، نائب رئيس التسويق الدولي (أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين) في هيئة السياحة التايلندية. وشهد حفل التوقيع أيضاً يوثاساك سوباسورن، رئيس هيئة السياحة في تايلند، وتشيرات سيريفات، قنصل عام تايلند لدى دولة الإمارات، وعدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وستطور طيران الإمارات بموجب مذكرة التفاهم مبادرات لتعزيز السياحة في تايلند والترويج لها في أوساط عملائها عبر شبكتها العالمية ومن خلال وكلائها في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية، بالإضافة إلى التعاون في الرحلات التعريفية المشتركة المصممة لجذب مختلف شرائح العملاء.

وقال أورهان عباس: أطلقت طيران الإمارات خدمتها إلى تايلند منذ أكثر من 30 عاماً، وهي من بين الوجهات الأكثر شعبية ضمن شبكتنا في جنوب شرق آسيا، وخصوصاً بين السياح من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. ويسعدنا أن نتعاون مع هيئة السياحة التايلندية لتعزيز السياحة في البلاد، والبناء على النجاح الذي تحقق على مر السنين، وذلك بفضل علاقاتنا طويلة الأمد. ونتطلع إلى تسليط الضوء على عروضها المتنوعة ومساعدتها على تحقيق أهدافها السياحية لدعم تعافي تايلند في أعقاب الجائحة.

وقال يوثاساك سوباسورن: تمهد المذكرة الطريق أمام جهود التعاون السياحي الاستراتيجي بيننا وبين طيران الإمارات. وستساعد هيئة السياحة التايلندية طيران الإمارات في تطوير حركة الركاب من الأسواق الاستراتيجية الرئيسية وذلك بدعم مشغلي الرحلات ووكلاء السفر في الأسواق المستهدفة المتفق عليها عبر شبكة طيران الإمارات، من خلال الهدايا والبرامج الترويجية الخاصة والحوافز والإنفاق التسويقي.

وتحظى تايلند بمكانة مهمة ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي نحو 130 وجهة عبر القارات الست. فقد أطلقت الناقلة خدمة بانكوك في عام 1990، وبدأت في عام 2012 تشغيل رحلات مباشرة إلى جزيرة بوكيت، الوجهة السياحية الشهيرة في أوساط عملائها العالميين.

واستأنفت طيران الإمارات عملياتها إلى بانكوك في سبتمبر 2020، وتشغل حالياً رحلتين يومياً إلى بانكوك بطائرات بوينج 777-300ER ورحلة يومية أخرى بطائرة A380 العملاقة. كما تسيّر 11 رحلة أسبوعياً إلى جزيرة بوكيت، وجهة العطلات الرئيسية في تايلاند.

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