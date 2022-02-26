كلية السياحة تحتفي باليوم العالمي للمرشد السياحي

المصدر: دبي- البيان

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نظّمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وعبر فريق عمل برنامج الإرشاد السياحي المعني بتدريب المرشدين السياحيين الذين يتم ترخيصهم من قبل الدائرة، جولة تعريفية بالتنسيق مع متحف الشندغة شارك فيها 20 من المرشدين السياحيين الإماراتيين، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرشد السياحي، الذي يوافق 21 فبراير من كل عام.

وتم خلال الجولة تعريف المشاركين بمحتوى المتحف وجميع المرافق التي يمكن للزوار الاستمتاع بها خلال جولتهم بمنطقة الشندغة التراثية. وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: تحتفي دول العالم في كل عام باليوم العالمي للمرشد السياحي تكريماً لهم وتقديراً لجهودهم في مجال عملهم والذي يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد.

ويعد المرشد السياحي موسوعة ثقافية ومعلوماتية موثوقة، لجميع الزوار المحليين والدوليين، فعليه تقع مسؤولية التخطيط للرحلة، ووضع البرنامج المناسب لهم، بما يمكنهم من القيام بالعديد من الأنشطة التي تناسبهم.

وقال عبد الله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة في دبي للثقافة: نؤمن في المتحف وشركاؤنا في القطاع بأهمية استقطاب الكوادر الإماراتية خاصة المرشدين للعمل ضمن فريق العمل لدينا، فهم جزء لا يتجزأ من رحلتنا لتحقيق رؤيتنا في ربط الإماراتيين وضيوفهم بالتراث الغني للدولة والتمسك بالقيم التقليدية والتاريخ الذي يعبر بدوره عن الهوية الإماراتية الأصيلة واستمرارها القوي في الربط بين الماضي والحاضر«.

استقطاب

تحرص كلية السياحة على استقطاب المزيد من الطلبة لـتأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم في شق طريقهم المهني ليكونوا مرشدين سياحيين محترفين لمواكبة نمو القطاع السياحي في الإمارة، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية على مستوى عال خاصة بالإرشاد السياحي.

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