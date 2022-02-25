تخفيف القيود ينعش زخم القطاع السياحي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مصادر فندقية وخبراء القطاع السياحي أن تخفيف القيود على الحركة وفي أماكن التسوق والترفيه ينعش زخم القطاع السياحي ويعزز استقطاب المزيد من التدفقات السياحية من أنحاء العالم إلى دبي.

وأبدى فندق البندر روتانا ذو الخمس نجوم والواجهة البحرية الرائعة ترحيباً حاراً بإعلان الحكومة برفع القيود عن السعة المسموح بها في مراكز التسوق وأماكن الترفيه وأماكن تناول الأطعمة والمشروبات، وفي وسائل النقل العام وأماكن التجمعات الاجتماعية من 15 فبراير الماضي.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا إن رفع القيود سيتيح المزيد من الفرص لاستيعاب أعداد أكبر من الضيوف واستضافة أحداث ذات صفة أكبر كما ستمكن الخطوة من تقديم الطعام في الأماكن المفتوحة.

وأضاف أن تخفيف القيود يمثل مؤشراً واضحاً على أن «كوفيد 19» قد يكون في القريب فيروساً مستوطناً مثل الفيروسات الأخرى، ونود أن تستمتع العائلات وكافة الناس بكل لحظة مع أحبائهم عندما يخرجون معاً ويحتفلون بالوضع الجديد.

«سوف تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على نسب الإقبال حيث سيترك مزيد من المستهلكين منازلهم ويتوجهون لأماكن أخرى مع انحسار المخاوف من الإصابة بالفيروس، بفضل ثقة الناس في نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كل هذا سوف يؤدي من دون شك إلى تزايد الإيرادات في جميع قطاعات الأعمال». أضاف عاشور.

كما وصف أيمن عاشور الخطوة التي اتخذتها الحكومة بالرائعة مضيفاً أنهم يتوقعون رؤية المزيد من التجمعات العائلية في مجموعة فنادق البندر روتانا.

ودعا المدير العام لفندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، العائلات ورجال الأعمال إلى الاستمتاع بأروع إطلالة لأفق دبي من خلال فندق البندر روتانا.

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