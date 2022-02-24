«سياحة عجمان» تطلق حزمة مبادرات إبداعية

المصدر: عجمان - البيان

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تنظّم دائرة التنمية السياحية في عجمان سلسلة من المشاريع والمبادرات وورش العمل المتنوعة التي تهدف إلى استشراف آفاق السياحة في إمارة عجمان، كما تدعم مجموعة من المشاريع الإبداعية والابتكارية بهدف تعزيز ثقافة الابتكار كمرفد حيوي من شأنه أن يحافظ على تعزيز واستدامة مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة، وذلك ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2022»، والذي يعتبر أحد أهم الأحداث الوطنية للاحتفاء بالابتكار في كافة إمارات الدولة.

ووضعت دائرة التنمية السياحية في عجمان، خلال فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» برنامجاً حافلاً يستهدف الشركاء والمهتمين بقطاع السياحة والضيافة والأكاديميين وشرائح المجتمع لاحتضان الابتكار والفكر الإبداعي لتوفير وجهة سياحية جاهزة للمستقبل وقادرة على تذليل العقبات والتحدّيات.

وتستقطب فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» في دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان الأفكار والإبداعات المتطورة من حيث المحتوى المتميز وغير المألوف، حيث تحرص على تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار وأثره على مستقبل الأفراد.

فعاليات

وتركّز دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» على قطاع السياحة والضيافة، من خلال العديد من المبادرات لمواجهة تحديات قطاع السياحة، حيث يتم تنظيم مسابقات للفنانين والمبدعين لطرح أفكار ابتكارية وريادية، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل وجلسات تفاعلية ومختبرات ابتكار تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع المحلي والمنشآت الفندقية والسياحية.

كما سيتم توقيع اتفاقيات في مجال الابتكار مع الجامعات والمنشآت الفندقية في إمارة عجمان لطرح وتفعيل مبادرات ابتكارية تهدف إلى تعزيز تجربة زوار الإمارة، كما تم إطلاق مشروعين ابتكاريين جديدين من خلال مبادرة (مشروع X) بمشاركة مجتمعية.

آفاق

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» تشكّل مساراً أصيلاً لدعم الآفاق الفكرية والإبداعية لدى المؤسسات والأفراد في المجتمع، وترجمة واقعية لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة نحو بناء مجتمع طموح يواكب كافة التطورات التقنية والرقمية متسلّح بالعلم والمعرفة وقادر على التعاطي مع مفاهيم الابتكار ومساراته، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة، إلى جانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني الممارسات المتطورة.

وأضاف الجزيري أن الفعاليات والمبادرات التي تتبناها سياحة عجمان هذا العام تهدف إلى خلق ممارسات ابتكارية جديدة تواكب الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة ومستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتركّز على تطوير الفكر الريادي لدى قطاع السياحة، وتعزيز ثقافة الابتكار على الصعيدين المؤسسي والفردي.

مشيراً إلى أن تصميم مجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات الواقعية والافتراضية جاء ليسلّط الضوء على دور الابتكار في رفع القدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم فيما خصّ التنمية الاقتصادية المستقبلية، وبما يسهم في تعزيز سمعة دولة الإمارات كمختبر للأفكار الإبداعية، وترسيخ مكانتها كمحور إقليمي وعالمي للتنمية القائمة على المعرفة والابتكار وبناء الطاقات البشرية وجذب المشاريع الريادية واستقطاب المواهب وأصحاب العقول المبدعة.

وأضاف الجزيري أن سياحة عجمان تسعى إلى تعزيز المحتوى المقدّم وتطوير التجارب والأفكار المبتكرة واستعراض إنجازاتها الريادية ورؤيتها المستقبلية خلال فعاليات هذا العام، لا سيما أن الابتكار هو من أهم القيم التي تستند عليها الخطة الاستراتيجية للدائرة، مؤكداً أن جهود فريق العمل في الدائرة تسهم في إنجاح المبادرات والفعاليات التي تم تنظيمها بما ينسجم مع أهداف هذه الفعالية ورؤية عجمان 2030، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة الابتكار في إمارة عجمان بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وصولاً لأن تصبح الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

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