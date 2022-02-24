«الاتحاد للطيران»: رحلاتنا إلى موسكو مستمرة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أكد متحدث باسم «الاتحاد للطيران» أن رحلات الناقلة إلى العاصمة الروسية موسكو مستمرة ولم يتم تعليقها.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم، أن الاتحاد تسير رحلة يومياً إلى موسكو، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الناقلة ليس لديها أي رحلات إلى أوكرانيا.

وأشار المتحدث إلي أن الناقلة تتابع الوضع عن كثب وستواصل مراقبة وتقييم مستجدات المخاطر الجوية، مؤكداً على أن سلامة الضيوف والطواقم الجوية هو على رأس أولوياتنا.

كانت «الاتحاد للطيران» أعلنت صباح اليوم انها ستواصل تجنب التحليق فوق المجال الجوري الأوكراني بشكل كامل، وذلك بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

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