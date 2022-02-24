«الاتحاد للطيران» تتجنب التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» تواصل تجنب التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الناقلة لا تسير رحلات إلى أوكرانيا.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم: "كإجراء احترازي أعادت الناقلة توجيه رحلاتها بعيداً عن المنطقة الحدودية الواقعة شرق وشمال أوكرانيا بمسافة كبيرة."

وذكر المتحدث انه نظراّ للوضع المتصاعد، سنواصل مراقبة وتقييم مستجدات المخاطر والقيود الجوية، مشيراً إلى أن «الاتحاد للطيران» تعمل على إطلاع ضيوفها بخصوص أي تغييرات تطرأ على جداول رحلاتهم خلال الأيام القادمة، مع مواصلة وضع سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية على رأس أولوياتنا.

بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

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