برلين تستعيد عافيتها السياحية بفعاليات مميزة

المصدر: برلين - البيان

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خلال زيارة قام بها إلى الإمارات أخيراً، وتضمَّنت جولة واسعة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أشاد بوركهارد كيكر، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزيت برلين"، بالمستوى العالمي الرفيع للمعرض، والاحترافية العالية في تنظيمه، والغنى الذي تتميز به فعالياته، ملمحاً إلى أن هذه النسخة أضافت أبعاداً جديدة إلى هذا الحدث العالمي الكبير، مقدِّمةً للعالم أجمع دروساً ملهِمة في تنظيم الفعاليات رغم جميع الظروف الصعبة والتحدِّيات التي واجهها عالمنا على خلفية جائحة كوفيد-19. وقال كيكر: "لقد أبهرني كل شيء في إكسبو 2020 دبي؛ فهذه النسخة تعدُّ الأكثر إبهاراً في تاريخ هذا الحدث العالمي، إذ كشفت لحكومات العالم وشعوبه عن قدرة دبي والإمارات الفائقة على تنظيم الأحداث الدولية الكبرى، وعزّزت مكانة الدولة عالمياً في استضافة كبرى الفعاليات وبمستويات مدهشة. وفي حين لمستُ في إكسبو 2020 دبي شكلاً فريداً من الاحتفاء بالابتكار والتعاون بين الثقافات الإنسانية؛ فإنني أرى أنه يشكِّل علامة فارقة في تنظيم المعارض ومحطة إلهام للشعوب والحكومات".

في المقابل، كشف كيكر عن البرامج والفعاليات الثريّة التي تعدّها برلين في عامنا الجاري 2022، معرباً عن تفاؤله بعودة زخم السياحة إلى سابق عهده في العاصمة الألمانية: "في الوقت الذي تتطلّع فيه برلين لاستقبال زوارها، يطيب لنا أن نرحب بضيوفنا هذا العام من خلال العديد من المعالم البارزة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية".

استئناف السياحة

تستعد برلين لاستئناف حركة السياحة فيها، إذ تقدم الكثير من مغريات السفر إليها في الشهور المقبلة عبر إعدادها مجموعة من أهم الأحداث الثقافية والفعاليات. وفي حين يشهد المركز الثقافي للمدينة على وجه الخصوص تغييرات متجددة، فإن أكثر التطورات إثارة هناك يتمثّل في "منتدى هومبولت" الذي تمّ افتتاحه أخيراً في قلب العاصمة الألمانية. تبلغ مساحة المنتدى نحو 30 ألف متر مربع موزعة على خمسة طوابق، ويقدم مجموعة من المعارض رفيعة المستوى. ومن أبرز ما يضمّه منتدى هومبولت متحف الأعراق البشرية أو "المتحف الإثنولوجي" ذا الشهرة العالمية، ومجموعات متحف الفن الآسيوي، فضلاً عن القطع الفنية الرائعة والمصنوعات اليدوية من إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا والقارة الأمريكية. ومن المقرر أيضاً خلال الشهور المقبلة، أن تفتح بعض المتاحف الجديدة النابضة بالحياة أبوابها في المنطقة المحيطة بمنتدى هومبولت.

متاحف جديدة

من المقرر افتتاح متحف فن الساموراي في 8 مايو من العام الجاري 2022، ويعرض المتحف أحد أكبر مجموعات فنون الساموراي في العالم خارج اليابان؛ وتضمّ أسلحة ومشغولات يدوية. وعلى مساحة تناهز 2000 متر مربع، سيتم عرض أعمال لفنانين يابانيين معاصرين، فضلاً عن عرض دروع وخوذات وأقنعة وسيوف تاريخية خاصة بمحاربي الساموراي الأسطوريين.

الصيف الثقافي

ستتحول برلين في هذا الصيف إلى مسرح كبير في الهواء الطلق، معزِّزاةً بذلك مشهدها الثقافي النابض بالحياة والإبداع: من الحفلات الموسيقية وعروض الرقص إلى منابر القراءات الأدبية، فضلاً عن العديد من الأنشطة الأخرى التي تُقام في الهواء الطلق؛ ليمنح هذا كله الزائر فرصاً مدهشة للاستمتاع بأسلوب الحياة المميز للعاصمة الألمانية خلال شهور الصيف الدافئة.

إطلالات بانورامية

يُعَدُّ مطار "تمبلهوف" الضخم، والمتوقف عن العمل منذ سنين، أحدَ أشهر المناطق التي تجتذب الزوّار في برلين، سواء أكانوا من السكان المحليين أم من ضيوف المدينة. وفي السنوات المقبلة، سيتم استكمال تحويل مبنى المطار الذي تم إيقاف تشغيله إلى موقع ثقافي بارز ومكان لإقامة الفعاليات الكبرى. واعتباراً من خريف 2022، سيُفتتح برج مراقبة المطار الذي يضم حيِّزاً مخصَّصاً للمعارض وترّاساً على السطح للزوار، ويوفر إطلالات بانورامية رائعة على مدينة برلين بكامل محيطها.

مع أنه لم يمضِ إلا القليل من الوقت على بداية عامنا الجديد 2022، بيدَ أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإقامة فعاليات بارزة في العام المقبل، حيث تستضيف برلين الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في الفترة من 17 إلى 25 يونيو 2023؛ لتصبح أول مدينة ألمانية تقوم بذلك. وسيتنافس في هذا الحدث الرياضي المهم قرابة 7000 رياضي من ذوي الإعاقات الذهنية والمتعددة في 26 نشاطاً رياضياً على مدار تسعة أيام في أكبر حدث رياضي شامل في العالم من هذا النوع.

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