«الاتحاد للطيران» ترفع رحلاتها للسعودية إلى 52 أسبوعياً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إن الناقلة تشغل حالياً 42 رحلة أسبوعية إلى 3 وجهات في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يرتفع عدد الرحلات إلى 52 رحلة لنحو 4 وجهات اعتباراً من 27 مارس المقبل مع استئناف الرحلات إلى المدينة المنورة.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية أمس بمناسبة احتفالات السعودية بذكرى «يوم التأسيس»: إن عدد الرحلات الأسبوعية موزع بواقع 16 رحلة إلى الرياض ترتفع إلى 21 رحلة اعتباراً من 27 مارس المقبل، و12 رحلة إلى الدمام ترتفع إلى 14 رحلة، و14 رحلة إلى جدة ستبقى كما هي، إلى جانب إضافة 3 رحلات إلى المدينة المنورة ابتداءً من نهاية الشهر المقبل.

وذكر المتحدث أن الاتحاد للطيران سيّرت رحلتها الأولى إلى السعودية في مارس 2005 متجهة إلى الدمام، ومنذ ذلك الحين سافر أكثر من 12 مليون مسافر على متن الاتحاد للطيران، موضحاً أن نحو 1.7 مليون مسافر سافروا من وإلى جدة في السنوات الخمس الماضية، مما يجعلها أكثر مدينة إشغالاً للاتحاد للطيران في المملكة، تليها الرياض بـ 1.4 مليون مسافر.

وذكر المتحدث أن «الاتحاد للطيران» تسيّر رحلاتها إلى الدمام والمدينة المنورة على متن طائرة A321 بسعة 196 مقعداً في درجة الأعمال والدرجة السياحية، وطائرة A320 بسعة 185 مقعداً في درجة الأعمال والدرجة السياحية، بينما تسيّر رحلاتها إلى الرياض وجدة على طائرة بوينغ 787-9 بسعة 290 مقعداً في درجة الأعمال والدرجة السياحية، وبوينغ 787-10 بسعة 327 مقعداً في درجة الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى طائرةA321 وA320 في درجة الأعمال والدرجة السياحية.

وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد للطيران بدأت شراكتها بالرمز مع الخطوط الجوية السعودية في أكتوبر 2018، موضحاً أنه بين عامي 2011 و2021، قامت الاتحاد للشحن بتشغيل أكثر من 41 ألف رحلة شحن من وإلى المملكة العربية السعودية، وكانت تحمل أكثر من 270 ألف طن.

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