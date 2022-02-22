الاتحاد للطيران تعلن عن رحلات لموسم الصيف

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران، عن وجهات جديدة، وأخرى تستأنف الاتحاد تشغيلها خلال موسم الصيف إلى أوروبا والمحيط الهندي. وتُطلق الناقلة رحلات موسمية بمعدّل رحلتين في الأسبوع إلى جزيرة كريت، أكثر جزر اليونان، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022. ومن المقرر تشغيل الرحلات عبر طائرة إيرباص A320، وستربط العاصمة أبوظبي بهيراكليون عاصمة كريت.

وتقع كريت على بحر إيجه، متيحة للمصطافين الاستمتاع بأجمل الإطلالات الطبيعية، والأطباق الشهية، والثقافة الغنية الضاربة في أعماق التاريخ، بكل ما تحمله من إرث، ومواقع أثرية تعود لآلاف السنين، مثل قصر نوسوس، الذي يُعدّ أقدم قصر في أوروبا، ويبلغ نحو 4 آلف عام. كما ستستأنف الشركة رحلاتها إلى مالقا وسانتوريني وزنجبار. وسيبدأ تشغيل الرحلات إلى الوجهات الأربع، اعتباراً من منتصف شهر يونيو.

وقال مارتن درو نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن: يسرّ الاتحاد للطيران، توفير مزيد من الخيارات لضيوفها الراغبين في قضاء عطلات مميزة خلال موسم الصيف. وتُعدّ كريت وجهة مثالية للمسافرين الذين يتطلعون للحصول على تجربة تجمع بين الشاطئ والجبل، وتُشكل تلك الوجهة، إلى جانب مالقا وسانتوريني وزنجبار، إضافات مميزة على شبكة الاتحاد للطيران لموسم الصيف.

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