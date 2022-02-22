إطلاق خط جوّي بين الدار البيضاء وتل أبيب

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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، أمس الاثنين، عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وذلك انطلاقا من يوم 13 مارس المقبل.

وحسب بلاغ للشركة، نقلته "هسبريس"، سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، ليمر في مدة وجيزة إلى 5 رحلات في الأسبوع.

وستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد، حيث ستقلع الطائرة على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة ليلا (بالتوقيت المحلي)، لتصل إلى تل أبيب على الساعة السادسة و15 دقيقة صباح اليوم الموالي (حسب التوقيت المحلي).

أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها أيام الاثنين والأربعاء والخميس والجمعة، وستنطلق على الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثانية عشر و10 دقائق زوالا.

ويأتي هذا الخط الجوي الجديد، وفق للخطوط الملكية المغربية، استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي، كما يهدف كذلك إلى تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة.

وكانت الخطوط الملكية المغربية قررت تأجيل إطلاق أول رحلة جوية تربط الدار البيضاء بتل أبيب والتي كانت مرتقبة يوم 12 دجنبر 2021، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تطور الوضع الصحي.

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