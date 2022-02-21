افتتاح تجربة جديدة في ياس مارينا خلال الربع الثاني

المصدر: أبوظبي – البيان

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يستعد ياس مارينا لافتتاح «ياس للبادل تنس» خلال الربع الثاني من عام 2022. ويمثل ياس للبادل تنس الإضافة الأحدث على المجموعة الواسعة من المرافق الترفيهية والرياضية في العاصمة أبوظبي.

يضم «ياس للبادل تنس» أربعة ملاعب تمتد على مساحة 800 متر مربع، وسيوفر لمحبي الرياضة والحياة الصحية فرصة فريدة لممارسة رياضية البادل تنس، التي تعتبر من أسرع الرياضات نمواً في العالم، والتي تجمع بين التنس ولعبة الاسكواش. وباستخدام تطبيق الأجهزة الذكية الخاص بأعضاء المركز، سيتمكن اللاعبون من معرفة مواعيد الحجز المتوفرة، كذلك حجز الملاعب، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة، وسيحصل أيضاً كل من أعضاء نادي «فوغ فيتنس للياقة البدنية» ومستأجري الأرصفة البحرية في المارينا على مزايا وعروض حصرية في ياس للبادل تنس. كما سيتمكن المشاركون من خلال ميزة «إيجاد شريك اللعب» على التطبيق من اللعب مع مشاركين آخرين، فضلاً عن تتبع سجل الحجوزات الخاصة بهم.

وقال جورجيت سينغ، الرئيس التنفيذي للأصول لدى شركة «ميرال»: «نحن متحمسون لتدشين ياس للبادل تنس في ياس مارينا، حيث سيوفر هذا المرفق الرياضي العصري للقاطنين في جزيرة ياس ولمحبي اللياقة البدنية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي فرصة فريدة لممارسة هذه الرياضة الممتعة. ويشكل ياس للبادل تنس الإضافة الأحدث على المجموعة الواسعة من التجارب الرياضية والمغامرات الترفيهية المتنوعة التي يحتضنها ياس مارينا، وندعو العائلات والأصدقاء لقضاء أوقات فريدة والاستمتاع بهذه الرياضية العصرية والتلذذ في الوقت ذاته بأشهى المأكولات الصحية والإطلالات البحرية الخلابة في ياس مارينا».

وأضافت جورجيا واتكينز، المدير العام لياس للبادل تنس: «نتطلع لافتتاح هذا المركز الذي نتوقع أن يكون وجهة رائدة ومثالية لممارسة رياضية البادل تنس في إمارة أبوظبي. بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر بالمركز بحد ذاته، بقدر ما يتعلق بمواصلة العمل على تعزيز الروابط الاجتماعية والتواصل بين محبي وممارسي هذه الرياضية المميزة، وإيجاد بيئة داعمة تضفي مستويات جديدة من النشاط والحماس».

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